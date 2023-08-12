الأحد 13 آب 2023
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دراسة: مادة في العرقسوس كفيلة بقمع سرطان خطير

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مادة في العرقسوس كفيلة بقمع سرطان خطير
 توصلت دراسة حديثة، إلى أن مادة كيميائية موجودة في العرقسوس يمكن أن تساعد في مكافحة سرطان البنكرياس. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
واكتشف الباحثون، أن مادة "إنزليكويريتجينين" قادرة على "قمع" نمو المرض، الذي يقتل حوالي 9000 شخص في المملكة المتحدة كل عام.اضافة اعلان
وقال العلماء: "إن اكتشاف المادة يمكن أن يمهد الطريق لعلاجات جديدة ومحسنة مع آثار جانبية أقل ويساعد في نهاية المطاف في إنقاذ الأرواح".
ودرس فريق من جامعة هونغ كونغ، فعالية المركب على الفئران، ووجدوا أن الإيزليكويريتجينين تخفض معدل بقاء الخلايا السرطانية بنسبة تصل إلى 80 بالمائة وتعزز تأثير الأدوية المستخدمة عادة لعلاج المرض.
قال الدكتور جوشوا كو كا شون، الأستاذ المشارك الذي قاد الدراسة: "هذا المركب يستحق الدراسة لمزيد من التطوير، يصعب تحديد سرطان البنكرياس، وعادة ما يكون في مرحلة متأخرة عند اكتشافه، مع عدم توفر العديد من خيارات العلاج، لذا فإن العثور على علاج مناسب أمر ضروري".
وأضاف: "يمتلك العرقسوس خاصية فريدة تتمثل في تثبيط تطور سرطان البنكرياس من خلال حصار الالتهام الذاتي، وهي عملية طبيعية حيث تقوم خلايا الجسم بتنظيف المكونات التالفة أو غير الضرورية".
البنكرياس عضو في البطن يقع خلف الجزء السفلي من المعدة، يفرز إنزيمات تساعد على الهضم وتنتج هرمونات تساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم.
أعراض سرطان البنكرياس
- ألم في البطن يمتد إلى الظهر.
- فقدان الشهية، أو نقصان الوزن.
- اليرقان.
- براز فاتح اللون.
- بول داكن اللون.
- حكة في الجلد.
- الإرهاق.
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