السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

‏"دماغ الطفل"... دراسة تكشف عن تغييرات غير متوقعة في مخ المرأة قبل الولادة

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دماغ الطفل
أدى بحث علمي جديد إلى تغيير فهم العلماء للتغيرات الهرمونية والعاطفية، التي تحدث للنساء أثناء الأمومة.‏

واكتشفت الدراسة، التي أجريت في معهد فرانسيس كريك في المملكة المتحدة، ونشرت في الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، أن الأمهات يصبحن وبصورة تلقائية أكثر رعاية واهتمام بصغارهن، قبل الولادة، وليس كما كان يُعتقد في السابق، أن الهرمونات التي يتم إطلاقها بعد الولادة تجعل الأمهات يقضين معظم وقتهن مع صغارهن.اضافة اعلان

وأجرت الدراسة الجديدة تجارب على إناث الفئران، لتجد أن أدمغتها بدأت تستعد لـ"التغيير الكبير في الحياة" المتمثل في إنجاب الأطفال، قبل فترة طويلة من الولادة.

ومع فحصهم لأدمغة الفئران، في أواخر الحمل، وجدوا أنه يتم إطلاق هرموني "الاستروجين" و"البروجستيرون"، واللذان يؤثران على منطقة ما تحت المهاد المرتبطة بالتربية، إذ أن هرمون "الاستروجين" يجعل الخلايا العصبية هناك أكثر حساسية، و"البروجستيرون" يبني نقاط اشتباك عصبي جديدة تسهل النشاط في تلك المنطقة من الدماغ.

ووجد العلماء أن هذا النشاط الهرموني جعل أمهات القوارض أكثر رعاية واهتماما بصغارهن.


وقال جوني كول، الباحث الذي قاد الدراسة عن نتائجها: "نعتقد أن هذه التغييرات، التي يشار إليها غالبا باسم" دماغ الطفل "، تسبب تغييرا في الأولويات".

وتابع: "تحتاج الأمهات إلى أداء سلوك أبوي قوي لضمان بقاء الصغار على قيد الحياة، والأمر المذهل هو أن هذا التحول لا يحدث عند الولادة، فالدماغ يستعد في وقت مبكر جدا لهذا التغيير الكبير في الحياة".

وأضافك "نحن نعلم أن جسد الأنثى يتغير أثناء الحمل استعدادا لتربية الصغار، ويظهر بحثنا أن مثل هذه الاستعدادات تحدث في الدماغ أيضا".

ووجد الباحثون أن التغييرات في الدماغ ساعدت في تغيير سلوك الأم وكذلك خلق "مرونة" متزايدة تسمح للأمهات بالتعلم بشكل أكثر فعالية من خلال "التجربة والخطأ"، وقد يكون لهذه النتائج آثار على فهم الصحة العقلية للأمهات وعلاج حالات، مثل اكتئاب ما بعد الولادة.


وتشكل الدراسة إضافة إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث حول التغيرات البيولوجية التي تحدث أثناء الأبوة لكل من الأمهات والآباء.

وعثرت الأبحاث في العام الماضي، أن الآباء يطورون أيضا زيادة في "ليونة الدماغ الناجمة عن الخبرة"، في عملية رعاية الرضيع.

ومن المثير للاهتمام أن الآباء الذين يقدمون الرعاية في مناطق من العالم مثل إسبانيا، حيث يتمتع الرجال بإجازات أبوة أطول، أظهروا تغيرات أكثر وضوحا في مناطق الدماغ المرتبطة بالأبوة.

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