الأحد 16 تموز 2023
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"دودة الأذن".. كيف تتخلص من تلك الأغنية العالقة في ذهنك؟

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خبراء يطلقون اسم "دودة الأذن" على تكرار الأغاني في الرأس.
عندما تعلق بعض الأغاني في ذهنك ولا تستطيع التخلص منها يطلق عليها الخبراء اسم "دودة الأذن"، حيث تتكرر في رأسك الموسيقى بلا توقف، وفق تقرير نشرته موقع "وايرد".اضافة اعلان

في عام 2020 أجريت دراسة على طلاب جامعات أميركيين فقد أصيب نحو 97 في المئة منهم بـ"دودة الأذن" بتكرار لحن أغنية الأطفال "بيبي شارك".

أستاذة الموسيقى في معهد جورجيا للتكنولوجيا، كلير آررث، قالت لـ"وايرد" إن "دودة الأذن تعتبر ظاهرة عالمية تسري عبر اختلاف الأعمار والثقافات.. وما يميزها أنها تنبثق في رأسك وتتكرر في حلقة تعيد اللحن ذاته".

ووضع التقرير بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التخلص من "اللحن الذي يتكرر في ذهنك": 

أولا، يمكنك الاستماع للأغنية بالكامل، وهذا الأمر قد يعطي للعقل رسالة بأن المهمة اكتملت، ولا حاجة لتكرار اللحن.
ثانيا، شتت نفسك وحاول أن تقدم على عمل أو تفكير يلهي عقلك عن اللحن المتكرر، ويرى البعض أن "مضغ العلكة" قد يقوم بهذه المهمة.

ثالثا، تنويع الأغاني التي تستمع لها، إذ تتيح لعقلك التعرف على أنواع مختلفة من الموسيقى، وهذا قد يعطل الأنماط العصبية التي تلتصق في تكرار نمط واحد من اللحن.

رابعا، التلاعب بكلمات الأغنية، حاول استبدال مفردات اللحن الأصلي بكلمات جديدة، ما قد يجعل عقلك يتوقف عن تكرار اللحن ذاته.
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