الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دولة لاتينية تصدر 700 مليون زهرة في "يوم الحب"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

صدّرت كولومبيا، المنتج الرئيسي للزهور في القارة الأمريكية، أكثر من 700 مليون زهرة لمناسبة «يوم الحب»، إلى دول عدة أبرزها الولايات المتحدة، على ما أفادت وزارة الزراعة الثلاثاء.

وأشارت وزيرة الزراعة والتنمية الريفية جنيفر موخيكا في بيان، إلى أنّ هذا الرقم يمثل 15% من صادرات الزهور السنوية في كولومبيا التي تُشكّل ثاني أكبر مورّد لهذا المنتج في العالم بعد هولندا.

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وتتميّز كولومبيا بجودة زهور كثيرة أبرزها الورود والقرنفل والأقحوان والكوبية والزنابق.
وتُعدّ الزهور ثاني أكثر منتج زراعي تصدّره كولومبيا بعد البن، إذ تزرع وتصدّر إلى الخارج أكثر من 60 نوعاً و1600 تشكيلة من الزهور.


ويشهد «يوم الحب» الذي يحتفل به الكولومبيون في سبتمبر ويوم الأم الذي يُصادف في هذا البلد في شهر مايو، أكثر نسب مبيعات من الزهور في الخارج، إذ تمثل نحو 30% من الحجم السنوي لمبيعات الزهور في البلد الواقع في أميركا الجنوبية، بحسب موخيكا.


ويوفر «يوم الحب» الذي يصادف في 14 فبراير حوالي 27 ألف وظيفة مؤقتة تُضاف إلى 110 آلاف وظيفة يشملها القطاع أصلاً. وأوضحت موخيكا أنّ "الغالبية الكبرى من العاملين في هذا المجال هم نساء وأمهات معيلات لأسرهنّ".


وارتفعت الرحلات الجوية لنقل الزهور ثلاث مرات خلال الأيام الفائتة لتصل إلى ما بين 30 و40 رحلة يومياً.


وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تصدّر كولومبيا الزهور إلى حوالي مئة دولة بينها اليابان وهولندا وفرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.


وبين يناير وأكتوبر 2023، بلغت الإيرادات المتأتية من تصدير الزهور الكولومبية 1,75 مليار دولار، على ما أظهرت الأرقام الرسمية.- ا ف ب

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