الأحد 31 كانون الأول 2023
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دولة واحدة في العالم تمنع مواطنيها من اقتناء سيارات سوداء اللون

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دولة واحدة في العالم تمنع مواطنيها من اقتناء سيارات سوداء اللون

أصدر رئيس دولة آسيوية قرارا رسميا بحظر السيارات السوداء أو التي تتكون من أجزاء سوداء، وذلك لأسباب خاصة لم يتم الإفصاح عنها.


وبحسب وسائل الإعلام المحلية في تركمانستان، فإن قرار الحظر الصادر منذ عام 2017، بدأ تطبيقه فعليا عام 2022، حيث منعت شركات السيارات من استيراد السيارات السوداء أو المرقطة بالأسود، ما شكل أزمة لبعض أصحاب السيارات الذين أجبروا على إعادة طلاء الأجزاء السوداء من سياراتهم بالألوان الأخرى.

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وأشارت وكالة Turkmen.News أن القرار الذي تم إصداره منذ أعوام طويلة بدأت الدولة بتطبيقه فعليا منذ عام 2022، وهو قرار إلزامي على جميع الشركات والمواطنين.


وبحسب الوكالة، يواجه أصحاب السيارات التي تحتوي على قطع سوداء أزمة كبيرة، حيث في بداية عام 2022، يتم تغريم جميع الذين يبقون اللون الأسود على أجزاء سياراتهم، والمرحلة الثانية بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022، حيث تم حرمان المواطنين من الفحص الفني في شرطة المرور بحسب وجود أجزاء من اللون الأسود على هيكل السيارة.

 

وبحسب بيانات غير رسمية، فإن القرار المتخذ بشأن مكافحة الأجزاء السوداء صدر شخصياً من قبل الرئيس، قربان بيردي محمدوف، الذي يحب اللون الأبيض كثيراً ولا يقبل الألوان الداكنة.

 

وفي السياق نفسه، ترفض الشرطة أي أعذار من أصحاب السيارات حتى لو تم تركيب الجزء الأسود من قبل الشركة المصنعة ولا يمكن إعادة طلائه من الناحية الفنية، فإن علامة الفحص الفني لا تزال غير ممكنة.


ويضطر السائقون المحليون إلى اتباع متطلبات أخرى غير معلنة غير منصوص عليها في القانون. على سبيل المثال، منذ عام 2018، فرضت البلاد حظرًا على قيادة النساء حيث لا يتم منحهن تراخيص جديدة ولا يتم تجديد رخص القيادة القديمة.

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