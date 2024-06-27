 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس ناسا: الأمريكيون سيهبطون على القمر قبل الصينيين

رئيس ناسا: الأمريكيون سيهبطون على القمر قبل الصينيين
رئيس ناسا: الأمريكيون سيهبطون على القمر قبل الصينيين
أعلن بيل نيلسون رئيس ناسا، أن برامج الفضاء تسير وفق الجدول الزمني المقرر وأن رواد الفضاء الأمريكيون سيهبطون على القمر قبل الصينيين.
 اضافة اعلان

ويقول في مقابلة مع صحيفة The Washington Post: "أعتقد أننا نسير وفق الجدول الزمني المقرر. وأن ما يشير إلى قدرة الهبوط على القمر قبل الصين هو "نجاح SpaceX في أحدث رحلة لمركبة ستارشيب الفضائية" التي حقق الاختبار الرابع لنموذجها الأولي أول هبوط ناجح في المحيط الهندي في 6 يونيو. وعلى الرغم من المنافسة، سيتعين على الولايات المتحدة والصين البحث عن سبل للتعايش على القمر".

وانتقد نيلسون ما ينشر عن نية واشنطن المزعومة نشر أسلحة نووية في الفضاء.

ويقول: "يجب أن تقلق جميع الدول من أن روسيا قد تنوي نشر أسلحة نووية في المدار لأن مثل هذا الاحتمال يمكن أن يشكل تهديدا لجميع الأقمار الصناعية التي تديرها الدول والشركات في جميع أنحاء العالم، فضلا عن الاتصالات الحيوية والعلمية والأرصاد الجوية والزراعية والتجارية. والخدمات وأجهزة الأمن الوطني التي نعتمد عليها جميعا".

ووفقا له، يجب على الصين أن تكون مهتمة بضمان عدم قيام روسيا بنشر أسلحة نووية في الفضاء.

تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن موسكو "تعارض دائما وبشكل قاطع نشر أسلحة نووية في الفضاء".RT
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
التعلم الآلي.. كيف يساهم في العثور على كواكب شبيهة بالأرض؟

اكتشاف 3 كواكب يحتمل أنها صالحة للسكن

منذ2 ساعة
يرى الكثيرون هياكل ذات حركة دوامة أو ومضات من الضوء عندما يغمضون أعينهم، ما قد يدفعهم إلى الاعتقاد بأنهم مصابون بالهلوسة

ما سبب رؤية البعض لأنماط غريبة عندما يغمضون أعينهم؟

منذ2 ساعة
تعبيرية

لماذا يتعاطف بعضنا مع الحيوانات في حين أنهم لا يشفقون على بني جلدتهم؟

منذ19 ساعة
شنغن

ستسافر إلى أوروبا لأول مرة؟ أسهل دول للحصول على "شنغن"

منذ22 ساعة
فصائل دم

فصائل الدم التي يمكنك التبرع لها وتلك التي يمكنك الاستفادة منها

منذ22 ساعة
صورة تعبيرية

خمسة أساليب يستخدمها المجرمون في استغلال الذكاء الاصطناعي

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا يمكن هزيمة إسرائيل ولا إضعافها

ماهر أبو طير |اليوم

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة.. (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منتصر غرايبة ذو القلب الطيب يغادر بصمت

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أين أخطأت الحكومة؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

التحديث السياسي الذي يجب ألا يتوقف

مالك العثامنة |اليوم

الطبيعة الشخصية وقرار الاستثمار 2/2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات | منذ13 ساعة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات | منذ14 ساعة
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك
 