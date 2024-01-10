الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

“رجل غير عادي”.. بيرس مورغان يصف صمود وائل الدحدوح بعد استشهاد ابنه حمزة

بيرس مورغان
بيرس مورغان

أثنى المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان على الزميل وائل الدحدوح، مراسل الجزيرة في قطاع غزة، عقب استشهاد نجله الأكبر حمزة بقصف إسرائيلي استهدفه رفقة زميله الصحفي مصطفى ثريا يوم الأحد الماضي.

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وشارك مورغان عبر حسابه على منصة إكس، مقطع فيديو للزميل وائل أثناء وداع نجله، وكتب معلقًا عليه “قلبه منفطر ومع ذلك، لا يزال يقوم بعمله، ويقدم لنا الأخبار من ساحة حرب لا يستطيع معظم الصحفيين الوصول إليها. رجل غير عادي”.


واستشهد حمزة -الابن البكر لمراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح- الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي القطاع، كما استشهد إلى جانبه الصحفي مصطفى ثريا جراء صاروخ من طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف السيارة التي كانا يستقلانها.

 


وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح، هم زوجته وابنه وابنته وحفيده، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع. -الجزيرة

 

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