الثلاثاء 23 نيسان 2024
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رجل يتحدث عن حياة البشر مستقبلا ويدعي السفر عبر الزمن

رجل يتحدث عن حياة البشر مستقبلا ويدعي السفر عبر الزمن (فيديو)
رجل يتحدث عن حياة البشر مستقبلا ويدعي السفر عبر الزمن

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن رجلا كشف عن حياة البشر في عام 6000 بعد ادعائه أنه كان جزءا من برنامج استخباراتي سري في تسعينيات القرن الماضي ومسافر عبر الزمن.

وأوضحت الصحيفة: "زعم هذا الرجل أنه شهد شكل الحياة على الأرض في عام 6000، وأنه يمتلك صورة لمدينة من المستقبل لإثبات مزاعمه".

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وأضافت أنه "تحدث حول كيفية الحياة بعد 4000 عام، والتقدم في الطب والتكنولوجيا الجديدة سيجعلها تبدو بدائية، كما أنه بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ستبتكر تكنولوجيا تسمح للناس بالانكماش وتقليص حجمهم، مما يوفر مساحة إضافية على كوكب الأرض".


ونشرت قناة "Apex TV" فيديو في وقت سابق، لرجل غامض وهو يتحدث في مكان مجهول، حيث كشف عن "التقنيات السرية وما يخبئه المستقبل للبشرية في عام 6000".

 

 

وخلال مقطع الفيديو، زعم أن "لديه صورة لمدينة لم يذكر اسمها لإثبات أن السفر عبر الزمن حقيقي". ومع ذلك، فإن الصورة غير واضحة للغاية، على الرغم من أنه يقول إن "هذا أمر طبيعي عند السفر عبر الزمن والكثيرون سيجدون صعوبة بالغة في تصديق قصته". 

ونشرت قناة "Apex TV" فيديو في وقت سابق، لامرأة غامضة وهي تتحدث في مكان مجهول، حيث كشفت عن "التقنيات السرية وما يخبئه المستقبل للبشرية في عام 6000". 

 

وخلال مقطع الفيديو، زعم أن "لديه صورة لمدينة لم يذكر اسمها لإثبات أن السفر عبر الزمن حقيقي". ومع ذلك، فإن الصورة غير واضحة للغاية، على الرغم من أنه يقول إن "هذا أمر طبيعي عند السفر عبر الزمن والكثيرون سيجدون صعوبة بالغة في تصديق قصته". 

RT

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