السبت 29 تموز 2023
النسخة المطبوعة

رجل يقتل والدته ويضع أجزاء من جثتها في ثلاجة

AdobeStock_299317228
جثة - تعبيرية
 اعترف رجل في منتصف الثلاثينات بقتل والدته ووضع أجزاء من جسدها في ثلاجة عثر عليها في قناة شرق بلجيكا، وفق ما أعلنت النيابة العامة، الجمعة.اضافة اعلان

وعثر على الثلاجة بمحتوياتها المروعة، ذراعان وساقان، الثلاثاء، في قناة قرب مدينة لييج، ما أدى إلى فتح تحقيق في جريمة قتل. وبعد ذلك اكتشف المحققون بقية جسد المرأة في حاوية قمامة ألقيت في نهر قريب.

وساعد وشم على صدر الجثة في تحديد أنها تعود إلى امرأة في السبعينيات من العمر، وفق ما أوضحت ناطقة باسم النيابة العامة في لييج.

وأوقف ابنها المولود في العام 1988 قبل فجر الخميس، في فندق قريب من مطار بروكسل. وأضافت الناطقة، كاترين كولينيون، أنه كان يستعد على ما يبدو للسفر إلى كوريا الجنوبية.

وتابعت أنه خلال استجوابه من قبل الشرطة "اعترف" الرجل بفعلته، وأمر قاضي التحقيق بتوجيه الاتهام إليه واحتجازه.

وتشير عناصر التحقيق الأولى إلى أن الأم وابنها كانا يتشاجران باستمرار بعد عودته للعيش معها عقب جائحة كوفيد.

واعترف المشتبه به لأحد الأشخاص في محيطه بارتكابه جريمة قتل، وتشارك الأخير هذه المعلومات مع شخص آخر كان من أخطر الشرطة بها.
جانب من توقيع اتفاقية تعاون (لبنانية- أردنية) بالمجال الثقافي والفني-(من المصدر)

وزير الثقافة اللبناني: سنواجه التحديات ونخلق توأمة بين لبنان والأردن ثقافيا 27 تموز 2023

أجهزة السمع تقلل الإصابة بالخرف بنسبة %50

مفاجأة.. أجهزة السمع تقلل الإصابة بالخرف بنسبة 50 % 27 تموز 2023

1666420097583

الرواجبة: التحول الرقمي يمثل استراتيجية عمل أساسية 27 تموز 2023

حرق طفل بالأسيد

بين الحياة والموت.. غضب واسع بالعراق بعد حرق طفلة بالأسيد 27 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
airlines

مسافر ينتحر في حمام الطائرة

26 تموز 2023
SEC_163316328-ea4c

أم تلقي برضيعتها من الطابق الرابع لهذا السبب- (فيديو)

10 تموز 2023
اقرأ أيضا
ezgif-2-4d59135d8f

لماذا يتخوف العالم من تطور "الأنظمة الذكية"؟

منذ 15 دقيقة
حرائق اليونان

شاهد كيف حولت الحرائق جزيرة سياحية في اليونان إلى رماد.. (صور)

منذ2 ساعة
سفينة

سيارة كهربائية أحدثت كارثة في سفينة تحمل آلاف المركبات لمصر

منذ2 ساعة
تمرين بلانك

دراسة تكشف عن "تمرين شائع" أفضل من السباحة لمرضى ضغط الدم

27 تموز 2023
حفل زفاف جماعي- أرشيفية

بمشاركة 20 عريسا وعروسا.. "العفاف الخيرية" تنظم حفل الزفاف الجماعي

27 تموز 2023
جانب من أنشطة المشروع- (من المصدر)

أبو خلف تؤسس مشروعا تفاعليا يطور وينمي مهارات الأطفال

27 تموز 2023
افكار و مواقف

الجرعة الأولى من تعديلات إسرائيل القضائية

د. محمد حسين المومني |اليوم

"من الاحتباس الحراري إلى الغليان العالمي"

خالد دلال |اليوم
ترجمات
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات | منذ16 ساعة
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
 