الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رجل يكسب كل قضاياه دون أن يكون محام

Brian-Mweda-696x443
المحامي المزيف بريان مويندا نتويغا
اعتقلت السلطات المختصة في كينيا، مؤخرا، شابا تمكن من انتحال صفة محام والفوز بجميع القضايا التي ترافع فيها، مما جعل رجل أعمال يعرض أن يدفع مبلغ كفالة مقابل إطلاق سراحه، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.اضافة اعلان

وبعد أن ذاع صيته إعلاميا، أطلق المعجبون بذكاء ذلك الشاب لقب "مايك روس الواقعي" عليه، في إشارة إلى الشخصية الشهيرة بالمسلسل التلفزيوني المعروف "سوتس" (Suits).

وكان ذلك الشاب الذي يتمتع بذكاء ودهاء كبيرين، ويدعى، بريان مويندا نجاجي، قد تمكن من العمل في مكتب محاماة رفيع المستوى، وتمثيل العملاء على الرغم من افتقاره إلى أي مؤهلات أكاديمية، بحسب موقع "أوديتي سنترال".

وكان مويندا قد تمكن، قبل فضح أمره، من تمثيل موكليه أمام قضاة محكمة الاستئناف وقضاة المحكمة العليا في 26 قضية مختلفة، وفاز فيها جميعا.

وكُشف أمر الرجل، عندما بدأت جمعية القانون الكينية (نقابة المحامين) في الاشتباه به، إثر تلقي شكاوى من محامٍ حقيقي يُدعى أيضًا بريان مويندا، بشأن عدم تمكنه من الوصول إلى حسابه في تلك النقابة.

أظهرت دراسة جديدة في جامعة مينيسوتا أن طلابا غير متفوقين بكلية القانون سجلوا درجات أعلى في اختبارين نهائيين عندما أتيح لهم استخدام الذكاء الاصطناعي، في حين كان أداء زملائهم المتفوقين أسوأ عند استخدام تلك التكنولوجيا.

وأوضحت الجمعية: "في اليوم الخامس من أغسطس 2022، تم قبول بريان مويندا في نقابة المحامين، وتم فتح حساب له بعد توثيق عنوان بريده الإلكتروني في بوابة (Advocates) التابعة للنقابة".

وأضافت: "تواصلنا في ذلك الوقت مع المحامي بريان مويندا نتويغا الذي أكد لا يريد أن يتقدم بطلب للحصول على شهادة ممارسة المحاماة، والسبب هو أنه يعمل في مكتب المدعي العام وبالتالي لم يكن بحاجة إلى شهادة مزاولة المهنة".

ومع ذلك، في سبتمبر من هذا العام، أثناء محاولته تسجيل الدخول إلى حسابه لتنشيط ملفه الشخصي بالبوابة الخاصة بالنقابة، أدرك  المحامي الحقيقي أن لديه تفاصيل تسجيل دخول خاطئة، ليسارع بالتواصل مع الجمعية القانونية الكينية.

وبعد إجراء تحقيق داخلي، توصلت النقابة إلى أن شخصًا آخر تلاعب بحساب بمونيدا.

وكان ذلك الشخص يُدعى بالمثل بريان مويندا، والذي بعد أن تم السماح له بالولوج إلى موقع الجمعية، شرع في تغيير صورة الملف الشخصي للمحامي الأصلي، ومن ثم التقدم بطلب للحصول على شهادة ممارسة المحاماة.

وبعد جمع ما يكفي من الأدلة، اعتقلت الشرطة مويندا (المزيف) بتهمة انتحال صفة محامٍ، نقلا عن الحرة

ولم يمثل المتهم أمام القاضي حتى الآن، لكن قصته أثارت إعجاب بعض الناس لدرجة أن رجل أعمال كيني عرض دفع أموال الكفالة، معلنًا إعجابه بسجله الباهر بالفوز في القضايا التي ترافع فيها.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
maxresdefault

هل أبعدت القنوات الأميريكية مذيعيها المسلمين بسبب أحداث غزة؟

منذ24 ساعة
photo-1587899897387-091ebd01a6b2

رجل يحتال على 20 مطعما ويتهرب من دفع الفواتير.. بهذه الطريقة

17 تشرين الأول 2023
المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء...لا تتركوا أي أحد خلف الركب

المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء...لا تتركوا أي أحد خلف الركب

16 تشرين الأول 2023
whatsapp-mute-unknown-calls

مزايا جديدة لمكالمات أكثر أمنا على واتساب

16 تشرين الأول 2023
f1b97a10e7994f59b7c9c540553a746d

مخالفة مرورية بقيمة 1.4 مليون دولار

16 تشرين الأول 2023
dvd-images

العالم يودع أقراص الدي في دي

15 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

خطوط الأردن الحمراء في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا يأتي الرئيس الأميركي إلى عمان؟

ماهر أبو طير |اليوم

"حرب دينية".. وموجة كراهية جديدة!

موفق ملكاوي |اليوم

هل تراجعت احتمالات الاجتياح البري لقطاع غزة؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات | منذ16 ساعة
1697446667186009200

لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
1697446667296009600

كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
الاتحاد السوفييتي

العالم يدخل بسرعة عصر "الانتقام"

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
 