رفض الخروج من غزة.. طبيب يودع أسرته في رفح ويعود لعلاج الجرحى (صور)

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حدث هذا المشهد عند معبر رفح الحدودي بعد أن قرر البقاء في القطاع لرعاية آلاف الجرحى جراء القصف الإسرائيلي.وأسرة أبوناموس، التي تحمل الجنسية المولدوفية، هي من بين المئات من سكان غزة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية ويسمح لهم بالمغادرة إلى مصر عبر المعبر، وهو السبيل الوحيد للخروج من الجيب الفلسطيني المحاصر.وقال أبوناموس لرويترز، بينما يجلس إلى جوار زوجته وابنته في منطقة الانتظار، "لا يوجد سبيل آخر للخروج من هذا الوضع. لا أمان هنا. قطاع غزة بأكمله غير آمن. ولهذا السبب من الأفضل أن أخرجهم حتى أتمكن من التركيز على عملي في علاج المرضى".وأضاف: "قطعا سأخرجهم، لكني سأبقى في قطاع غزة ولن أغادرها".ويقول أبوناموس، وهو جراح عظام، إنه نقل أسرته من مخيم جباليا في شمال غزة مع بدء الغارات الإسرائيلية إلى منطقة الزهراء السكنية ثم إلى مخيم النصيرات في وسط غزة، لكن إيجاد مكان آمن للأسرة كان أمرا بعيد المنال.وقالت دينا، ابنة أبوناموس، إن مشاعر متباينة تعصف بها كلما تذكرت أنها قد تغادر القطاع.وأضافت "سنذهب إلى هناك، حيث توجد الكهرباء والمياه والإنترنت وكل شيء.. لكنني في الوقت نفسه حزينة لأن أبي سيبقى هنا". -وكالات