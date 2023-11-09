الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رفض الخروج من غزة.. طبيب يودع أسرته في رفح ويعود لعلاج الجرحى (صور)

"قطعا سأخرجهم، لكني سأبقى في قطاع غزة ولن أغادرها". يقول أبو ناموس
"قطعا سأخرجهم، لكني سأبقى في قطاع غزة ولن أغادرها". يقول أبو ناموس
انتابت الطبيب محمد أبوناموس، الثلاثاء، مشاعر جياشة عندما احتضن ربما للمرة الأخيرة ابنته بينما تستعد أسرته لمغادرة غزة إلى مصر.

حدث هذا المشهد عند معبر رفح الحدودي بعد أن قرر البقاء في القطاع لرعاية آلاف الجرحى جراء القصف الإسرائيلي.اضافة اعلان



وأسرة أبوناموس، التي تحمل الجنسية المولدوفية، هي من بين المئات من سكان غزة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية ويسمح لهم بالمغادرة إلى مصر عبر المعبر، وهو السبيل الوحيد للخروج من الجيب الفلسطيني المحاصر.

وقال أبوناموس لرويترز، بينما يجلس إلى جوار زوجته وابنته في منطقة الانتظار، "لا يوجد سبيل آخر للخروج من هذا الوضع. لا أمان هنا. قطاع غزة بأكمله غير آمن. ولهذا السبب من الأفضل أن أخرجهم حتى أتمكن من التركيز على عملي في علاج المرضى".

وأضاف: "قطعا سأخرجهم، لكني سأبقى في قطاع غزة ولن أغادرها".

ويقول أبوناموس، وهو جراح عظام، إنه نقل أسرته من مخيم جباليا في شمال غزة مع بدء الغارات الإسرائيلية إلى منطقة الزهراء السكنية ثم إلى مخيم النصيرات في وسط غزة، لكن إيجاد مكان آمن للأسرة كان أمرا بعيد المنال.


وقالت دينا، ابنة أبوناموس، إن مشاعر متباينة تعصف بها كلما تذكرت أنها قد تغادر القطاع.

وأضافت "سنذهب إلى هناك، حيث توجد الكهرباء والمياه والإنترنت وكل شيء.. لكنني في الوقت نفسه حزينة لأن أبي سيبقى هنا". -وكالات
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"خدعة بسيطة" في كلمة المرور تمنع اختراق حساباتك!

"خدعة بسيطة" في كلمة المرور تمنع اختراق حساباتك

منذ2 ساعة
image

بريطانيا تحظر غاز الضحك لهذا السبب

منذ24 ساعة
hiring-job-work-employment-job-shut

أسلوب جديد لخبراء التوظيف عبر الإنترنت في البحث عن كوادر مؤهلة

منذ24 ساعة
واتساب

واتساب يستخدم الإيميل للتحقق من مستخدميه

08 تشرين الثاني 2023
Russian Mother of 22

زوجان يخططان لإنجاب 105 أطفال.. ولديهما 22 آخرا

08 تشرين الثاني 2023
negative-news-sex-differences-neurosicne

تبادل المعلومات السلبية يثير حماسة النساء أكثر من الرجال

07 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (1)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قراءة تحليلية لنتائج الشركات

سلامة الدرعاوي |اليوم

هؤلاء سيحكمون غزة!

سميح المعايطة |اليوم

وقائع موت معلن بالبث الحي

مالك العثامنة |اليوم

تأثير حرب غزة على الاقتصاد العالمي

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات | منذ13 ساعة
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
 