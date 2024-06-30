رقص في باحة مسجد أثري يثير الجدل في مصر - فيديو

أثار احتفال إعلامية مصرية شهيرة بعقد قران ابنتها في باحة مسجد أثري بالعاصمة القاهرة، جدلا كبيرا، بعد أن انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بمحاسبة المسؤولين عن السماح بتنظيم الحفل الذي تخلله الرقص في باحة المسجد.

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وحسب موقع صحيفة "المصري اليوم"، فقد أثارت فيديوهات وصور عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة المتداولة، التي وثقت الاحتفال والرقص داخل صحن مسجد محمد علي بالقلعة، استياءً شديدًا.



وعلّق رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، عبدالرحيم ريحان، على عقد قران ابنة الإعلامية في باحة المسجد، مؤكدًا أنه "يجب محاسبة وإقصاء ومحاكمة كل المسؤولين المتورطين بهذا الحدث".



واعتبر أن ما حدث "يعد تدنيسا وعدم احترام للدين وازدراء للإسلام بشكل كامل".

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع" المحلية، فإن شيحة حرصت على الاحتفال مع ابنتها قبل انطلاق عقد القران، حيث شاركت فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" وهي ترقص مع ابنتها وخطيبها.



كما نشرت مقطعا آخر، وهي ترقص بمفردها، معبرة عن فرحتها الشديدة بتلك المناسبة، معلقة على الفيديو قائلة: "النهاردة (اليوم) فرحة عمري"، وسط تفاعل كبير من الجمهور ونجوم الوسط الفني والإعلامي الذين حضروا حفل الزفاف.



يشار إلى أن الأعلامية المعروفة قدمت العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية لا سيما في برامج المنوعات، أبرزها "سكوت حنغني"، و"دقيقة مفيدة"، و"الستات ما يعرفوش يكدبوا".



وظهرت شيحة كممثلة في في مسلسلين فقط، الأول كان بعنوان "آن الأوان" الذي عرض عام 2006، والثاني بعنوان "قواعد الطلاق الـ 45"، وقدمت خلاله شخصيتها الحقيقة كمذيعة.