السبت 08 تموز 2023
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روبوتات تشارك بمؤتمر صحفي للأمم المتحدة

روبوتات تشارك بمؤتمر صحفي للأمم المتحدة
روبوتات تشارك بمؤتمر صحفي للأمم المتحدة
شاركت روبوتات لأول مرة في مؤتمر صحفي، بقمة للأمم المتحدة انعقدت، الجمعة في جنيف، والتي تعد سابقة على مستوى العالم.
وتعد الروبوتات الأكثر تقدّماً في العالم، شاركت إلى جانب أكثر من 3 آلاف شخص في "القمة العالمية عن الذكاء الاصطناعي من أجل المنفعة الاجتماعية" التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.اضافة اعلان
وتضمن المؤتمر مُداخلات للروبوتات ذات الأشكال البشرية المُزوّدة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتي أكدت أنها قادرة يوماً ما على حكم العالم أفضل من البشر.
وكانت ثمانية من الروبوتات التسعة الحاضرة، تتحرك وتتحدث بشكل مستقل من دون تدخل بشري، باستثناء الإجابات عن بعض أسئلة الصحافيين التي تعيّن إعادة صوغها كي تفهمها الآلات.
وقد ناقش عدد من الخبراء والقياديين وممثلي الشركات الحاجة إلى وضع قواعد من شأنها ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض تنطوي على إيجابية للبشرية كمكافحة الجوع أو التغير المناخي.
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