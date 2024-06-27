 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

روبوت ينتحر بهذه الطريقة في كوريا الجنوبية

5f575146-c649-4e20-bcb9-e026a1cffb96
روبوت ينتحر بهذه الطريقة في كوريا الجنوبية
فتحت بلدية في وسط كوريا الجنوبية، تحقيقا بشأن إلقاء روبوت نفسه من أعلى الدرج منتحراً، بعد الاستعانة به في إنجاز مهام البلدية.

وقال مسؤول في الفريق البلدي، إن الروبوت يقوم بالمهام المطلوبة منه، منذ عام تقريباً، مساعداً سكان مدينة غومي على القيام بمهام إدارية.اضافة اعلان

وأضاف المسؤول - وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية - أن شهود عيان رأوا الروبوت، قبل سقوطه مباشرة؛ إذ كان يدور حول نفسه كما لو أنّ خطباً ما قد أصابه، مشيراً إلى أن التحقيق مستمر للوقوف على ملابسات الحادثة.



الروبوت المنتحر، كان يعمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساءً، إلا أنه عثر عليه بعد انتحاره، في حالة من الخمول عند أسفل الدرج، وجُمعت أجزاء من الروبوت، بهدف إخضاعها للتحليل، من جانب الشركة التي صممته.

وعبر مسؤول آخر عن أسفه من الحادثة؛ إذ قال: لقد كان جزءاً رسمياً من بلدية المدينة، وكان واحداً منّا.

وكان الروبوت الذي طورته شركة "بير روبوتيكس  Bear Robotics" في كاليفورنيا، يعمل بمعدل 9 ساعات يومياً، وكانت لديه بطاقة خدمة عامة خاصة به.



وكان بإمكان الروبوت المنتحر طلب المصعد والتنقل من طابق إلى آخر، حيث يملك حرية الحركة، على عكس الروبوتات الأخرى المحصورة في طبقة واحدة.

وتحدثت الصحف الكورية عن حادثة انتحار الروبوتات، متسائلة: لماذا تصرف الموظف الحكومي المجتهد بهذه الطريقة؟، أو ما إذا كان العمل شاقاً للغاية بالنسبة للروبوت؟، أو أنه تعرض للإجهاد بشكل كبير؟.

وتُعرف كوريا الجنوبية باهتمامها بالروبوتات، حيث تضم أعلى كثافة منها في العالم، مع إنسان آلي لكل عشرة موظفين، وفق أرقام الاتحاد الدولي للروبوتات.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ليس غبياً... لكنه قد يكون أغبى مما تعتقد

منذ2 ساعة
التعلم الآلي.. كيف يساهم في العثور على كواكب شبيهة بالأرض؟

اكتشاف 3 كواكب يحتمل أنها صالحة للسكن

منذ8 ساعة
رئيس ناسا: الأمريكيون سيهبطون على القمر قبل الصينيين

رئيس ناسا: الأمريكيون سيهبطون على القمر قبل الصينيين

منذ8 ساعة
يرى الكثيرون هياكل ذات حركة دوامة أو ومضات من الضوء عندما يغمضون أعينهم، ما قد يدفعهم إلى الاعتقاد بأنهم مصابون بالهلوسة

ما سبب رؤية البعض لأنماط غريبة عندما يغمضون أعينهم؟

منذ8 ساعة
تعبيرية

لماذا يتعاطف بعضنا مع الحيوانات في حين أنهم لا يشفقون على بني جلدتهم؟

26 حزيران 2024
شنغن

ستسافر إلى أوروبا لأول مرة؟ أسهل دول للحصول على "شنغن"

26 حزيران 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا يمكن هزيمة إسرائيل ولا إضعافها

ماهر أبو طير |اليوم

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة.. (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منتصر غرايبة ذو القلب الطيب يغادر بصمت

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أين أخطأت الحكومة؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

التحديث السياسي الذي يجب ألا يتوقف

مالك العثامنة |اليوم

الطبيعة الشخصية وقرار الاستثمار 2/2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات | منذ19 ساعة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات | منذ21 ساعة
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك
 