الخميس 20 تموز 2023
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ريشة الجالوس تنقل تجربة حية في "سحر البر الغربي- الأقصر"

جانب من لوحات الفنان محمد الجالوس- (من المصدر)
جانب من لوحات الفنان محمد الجالوس- (من المصدر)
قدم الفنان التشكيلي محمد الجالوس لمحبي الفن تجربة حية جديدة بمعرض "سحر البر الغربي- الأقصر" الذي افتتح أمس في جاليري الأورفلي.
نقلت تجربة الجالوس انطباعات فنية عن مكان واقعي تسنى له زيارته مرتين، وهو البر الغربي في مدينة الأقصر المصرية. اضافة اعلان
وتاليا شهادة الفنان الجالوس عن المعرض والمكان: "عندما زرت الأقصر للمرة الأولى في شتاء العام 2016، ظلت هذه المدينة المسالمة الهادئة، حاضرة في ذاكرتي وقلبي، وبقي التفكير يراودني بزيارتها مرة أخرى، حتى تلقيت في شتاء العام 2019، دعوة من جاليري بيكاسو ايست، مع نخبة من الفنانين المصريين المؤثرين في الحركة التشكيلية المصرية، وهنا تعرفت أكثر على جانب جديد من المدينة.. لم أكن تعرفت عليه في المرة الأولى، إنه البر الغربي".
ويذكر الجالوس، "في هاتين الزيارتين كنت أكتفي بساعات قليلة من النوم، وكأنني قد نمت ليلا طويلا لم أعتد عليه عبر سفري الدائم حول العالم من أقصى مشرقه إلى مغربه، كان هناك سر عجيب في هواء المدينة، هواء صافٍ بأكسجين كامل، يثير في النفس البشرية طاقة إيجابية مدهشة".
ويضيف الجالوس، "في الزيارة الأولى كما في الثانية.. رسمت بعض المشاهد السريعة من البر الغربي، ووثقت العديد من الأماكن الرئيسية من طبيعة المكان الساحرة، بقيت تلح علي هذه المدينة أن أرسمها أكثر، كيف لا وقد وقعت في غرامها كسابقاتها من المدن القليلة التي أثارت شجني وأعادتني الى بئر الحب العميقة". 
وعبر عقدين من الزمن وأكثر، حتى وضعت "كورونا" أوزارها وألقت بظلالها الثقيلة على إيقاع الحياة في كل دول العالم.. وما صاحب ذلك من حجر وتحديد في الاتصال المباشر بين الناس، هنا وجدت ضالتي لأعاود التذكر والتخطيط، والرسم لأعمال فنية لا أزعم أنني التزمت فيها بحرفية المشاهد التي مرت على عيني، بل بروح المكان وعلاماته الفارقة، حتى أنني تركت يدي تجتهد في مناخ المنظر الطبيعي، وقد غرفت من فضاء خبرتي التقنية.. تلك التي بنيتها عبر أربعة عقود من العمل في اللوحة، وضمنتها تلك الأعمال.. بروح العاشق، أعمال أنجزتها بتأثر عميق بـ (سحر البر الغربي) العنوان الذي اقترحه لهذا المعرض المهم في مسيرتي، والذي هو الأول لي في مصر المحروسة وقاهرة المعز. مدينة الموسيقا والمسرح والسينما التي لطالما تعلمت منها لهجة أهل مصر.. أهلي".
ويختم الجالوس، رسمت عبر رحلتي الفنية وبالألوان المائية، أربع مدن كان لها في نفسي سطوة العشق، بدأتها في مدينة الفحيص الأردنية 1991، مرورا بالسلط ثم القدس فنابلس في 2008، وها هي المدينة الخامسة الأقصر– البر الغربي.
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