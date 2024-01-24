الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل شهير بتشويه وجهها

ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل شهير بتشويه وجهها
ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل شهير بتشويه وجهها

اتهمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد طبيب تجميل شهيرا بتشويه وجهها، موضحة أنها سترفع ضده قضية.

وفي حسابها على "إنستغرام"، نشرت ريهام سعيد صورة قالت إنها من حساب الطبيب، ويظهر سيدتين قبل وبعد عملية التجميل.

وعلقت الإعلامية على الصورة قائلة: "يعني وصل بيك الإجرام إنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفه وتقول إنها أنا؟ ده ـنا كنت زي القمر قبل ما أجيلك..مين الست اللي إنت حاطتها دي؟ والدتك؟" على حد قولها.

وأضافت: "عارف؟ أنا هارفع عليك قضية وهابطلك طب عشان إنت بتإذي ناس كتير أوي..أنت تبعد حاجة عن أنك تكون دكتور..أنت وقعت غلط خالص"، على حد وصفها.

وأردفت: "أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد..كل ما أنا بروح لدكتور نغيب عشان بوظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج، لا أنا هتطلع لايف أوريهم أنت عملت إيه..حاطت أي صورة فيك (مزيفة) لواحدة تانيه وبتقول أنها أنا؟؟؟؟؟ أنت معمول من إيه؟ الدكتور نادر صعب يا جماعة إوعا حد يتعامل معاه إوعا..بوظ الناس في لبنان رايح أربيل بلوط الباقي".

اضافة اعلان

أما طبيب التجميل اللبناني الشهير نادر صعب فرد عبر حسابه في بيان، وتوعد بمقاضاة وملاحقة الإعلامية المصرية قانونيا، في أعقاب اتهامها إياه بـ"تشويهها".

 

وأصدر حساب الطبيب اللبناني في "انستغرام" بيانا رسميا عن الواقعة، دون أن يذكر مباشرة اسم الإعلامية المصرية، لكنه أكد أنها ظهرت في إحدى القنوات التلفزيونية وادعت أنه قام بتشويه وجهها بعملياته التجميلية.


وشدّد البيان على أنّ ما صرحت به الإعلامية "سعيد" تضمن "كذبا" و"تضليلا" ومعلومات مغلوطة.


ونوّه بأنّه ستتم ملاحقة كل من روّج وأشاع وكل من تورّط بمثل "هذه الأخبار الكاذبة"، قانونيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.


وختم البيان بالقول إنه "سيتم تقديم كل الأدلة التي تفند ادعاءات الإعلامية المصرية".RT

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
instagram-facebook-012224-lt

ميتا تتيح للمستخدمين إلغاء الربط بين حساباتهم

منذ21 ساعة
صورة تعبيرية

حديقة حيوانات تنقل ببغاوات «بذيئة اللسان» لمكان آخر- فيديو

منذ22 ساعة
تعرف كيف يستعد المليارديرات لنهاية العالم

تعرف كيف يستعد المليارديرات لنهاية العالم

23 كانون الثاني 2024
التوتر

كيف تتجنب التوتر الزائد؟

22 كانون الثاني 2024
برغر الجراد

وجبة برغر بالجراد مقابل 50 ريالاً تثير جدلاً في السعودية (فيديو)

22 كانون الثاني 2024
التغير المناخي

التغير المناخي: "تهديد خطير".. وخبراء يدعون لرفع وعي الأجيال الناشئة

21 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

نتنياهو واليمين لا يريدون دولة فلسطينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الفلسطينيون ليسوا هنودا حمرا

ماهر أبو طير |اليوم

هذه روايتهم،

سائد كراجة |اليوم

أثر ارتفاع أسعار السلع على توقعات النمو

رعد التل |اليوم

المرحلة الثالثة في حرب غزة.. القادم أصعب

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1706007058821098000

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (2 - 3)

ترجمات | منذ16 ساعة
فلسطينون يفرون من إرهاب العصابات الصهيونية أثناء نكبة العام 1948 - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (1 - 3)

ترجمات |22 كانون الثاني 2024
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات |20 كانون الثاني 2024
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
 