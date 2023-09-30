زاهي وهبي لـ"الغد": المرأة ملهمتي وأكتب للإنسان أينما كان

رشا كناكرية

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حظي الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي بمحبة الجمهور عبر مسيرة امتدت لسنوات طويلة، حيث لامست كتاباته وأشعاره القلوب وأضفت الحنين والاشتياق للأماكن والأوطان والشخوص.وهبي شكل جزءا من ذاكرة الجمهور، خصوصا في برامجه الحوارية التي استضاف فيها شخصيات ثقافية وفنية وأصحاب إنجازات على جميع الأصعدة.مؤخرا؛ حضر الشاعر وهبي معرض عمان الدولي للكتاب الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين، وأحيا أمسية شعرية استثنائية، وسط حضور أردني وعربي جاء للاستماع لصاحب ديوان "ليل يديها" الذي وقعه ضمن أروقة المعرض.وفي حديث خاص لـ "الغد" تحدث وهبي عن سعادته بتواجده بمعرض عمان الدولي للكتاب، معبرا بهذه الكلمات، " كل زيارة إلى الأردن عموما، وإلى عمان خصوصا سبب فرح غامر وهنا أشعر أنني في بلدي وبين ناسي".ويضيف، أنه يزور الأردن باستمرار منذ أكثر من ثلاثين عاما، وفي كل زيارة يحظى بمزيد من الصداقات الجميلة المثمرة كما يستمتع بزيارة أماكن جديدة في أرجاء الأردن.ويصف وهبي عمان بالمدينة الملهمة له، لافتا إلى أن الأمسية التي أحياها في معرض الكتاب كانت ناجحة بفضل الحضور الجميل والحاشد الذي غمره بمحبته وصدق مشاعره.ويقول: "هذه الأمسية تضاف إلى ما سبقتها من أمسيات رائعة أحييتها في عمان والسلط وإربد وجرش والفحيص على مدى عمر من الصداقة العميقة مع الأردن وشعبه الكريم ومبدعيه الذين حاورت عددا كبيرا منهم طوال مسيرتي الإعلامية".وبحسب وهبي، فإن المرأة حاضرة في ديوان "ليل يديها" كما في معظم دواوينه، مبينا أنه ينظر إلى هذا الوجود بوصفه أنثوية خصبة وولادة فالمرأة أشبه بالطبيعة بجمالها وتجددها وفصولها المتعددة وخصوبتها ومقدرتها الهائلة على العطاء.وبين وهبي، أن ديوان "ليل يديها" يضم مجموعة من قصائد الحب للمرأة، ولكن أيضا للحياة بشكل عام فهو يؤمن أن هذا العالم الذي تنهشه الحروب والنزاعات لا خلاص له بغير الحب والحب على مستوى الأفراد، وأيضا على مستوى الشعوب والجماعات.وينوه وهبي، إلى أن العنوان مستوحى من إحدى قصائد الديوان وفيها: "يا رب، ‏لا تدعني وحيدا بلا صلاة ‏بارك كلمتها كل حين ‏ضع فرح الشعوبِ في عينيها ‏خذ بصوتها إلى ساعة استجابة ‏وخذني ضوءا في ليل يديها".وأكد وهبي، أنه يكتب للمرأة الأنثى، ولكنه يكتب أولا للمرأة الإنسان فهي حاضرة في قصائده بجميع صفاتها حبيبة وأما وابنة وصديقة ومثلما يكتب لها بجميع حالاتها، شابة في مقتبل العمر، أو سيدة متقدمة في السن، عاشقة أو مناضلة.ويلفت، إلى أن الكتابة للمرأة لا تعني عدم الكتابة لغيرها، فالشاعر لا يستطيع الانسلاخ عن واقعه، مؤكدا بذلك أنه يكتب للإنسان أينما كان ويكتب لوطنيه لبنان وفلسطين، وللمدن التي يحبها، ولكل أمر يحرك مشاعره ويلهمه فهو يكتب للعشاق والموجوعين والفقراء والحالمين بأوطان أفضل.ويذكر وهبي، أنه كتب قصيدة لسيدة مصابة بسرطان الثدي وأخرى لفتاة مقعدة، مثلما كتب للزوجة الحامل، فالمرأة لا يمكن حصرها فقط في خانة محددة أو صفة واحدة.ويعترف وهبي، انه في عصر السوشال ميديا، تراجع تأثير التلفزيون، وأيضا مع ولادة منصات العرض الأخرى، ولكن ما يزال ثمة جيل أو أكثر يتابع التلفزيون ويتأثر به ومن ناحيته يحاول قدر الإمكان تقديم حوارات تجذب مختلف الأجيال. ولهذا عمد في السنوات الماضية، إلى توسيع مروحة ضيوفه لتشمل أسماء من الأجيال الشابة في مختلف المجالات الأدبية والفنية مع الحرص على إبقاء مساحة واسعة للمخضرمين.أما تلك التجربة التي عاشها وهبي مع إصابته بفيروس "كورونا" في بداية العام 2021، فوصفها بجملة "الحياة جميلة يا صاحبي" كما قال يوما الشاعر الكبير ناظم حكمت.. جميلة جدا لكن لا شيء فيها يستحق العناء غير الحب.. الحي هو الزاد والذخيرة المباركة.وقال: "لقد غيرت هذه التجربة في الكثير، لكنها زادتني حبا للحياة وللإنسان في كل مكان. وصرت مؤمناً أكثر بمقولتي: طوحده الحب ينقذ العالم.. ذلك الحب الذي غمرني به الأهل والأصدقاء والزملاء والمحبون على امتداد الوطن العربي رفع معنوياتي وآزرني في لحظات الخطر، وساعدني على التجاوب مع العلاجات التي كان يعتمدها الأطباء".في حينها؛ "كانت نسبة الأكسيجين على الشاشة أمامي ترتفع كلما قرأت لي زوجتي الإعلامية رابعة الزيات تغريدة أو مقالة أو كلمة طيبة كتبها أحدهم، أو أبلغتني أن فلانة أو فلانا قد اتصل يطمئن، كل ذلك عجل في شفائي، ومنحني القوة على مواجهة الفيروس القاتل".وختم حديثه عن تلك التجربة؛ "مَن أطلق شائعة وفاتي لا أدعو له سوى بطول العمر".