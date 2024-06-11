 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

زرافة "تخطف" طفلة من داخل سيارة (فيديو)

زرافة
زرافة

تعرض زوجان من ولاية تكساس الأميركية لحادثة وصفت بـ"المروعة"، وذلك أثناء زيارتهما لمركز للحياة البرية، حيث انتشلت زرافة طفلتهما أثناء رحلة سفاري بالسيارة.

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وجرت الواقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما كانت العائلة تزور مركز "فوسيل ريم" للحياة البرية، حيث يسمح للزوار بقيادة السيارة بأنفسهم عبر مسار، لإلقاء نظرة على الحياة البرية وإطعام بعض الحيوانات.


وكانت بيزلي توتن، البالغة من العمر عامين، تجلس في المقعد الخلفي من سيارة عائلتها مع والدتها عندما كانت تطعم الزرافة، قبل أن يمسكها الحيوان الضخم من قميصها ويرفعها في الهواء.


وتم التقاط هذه اللحظة بالكاميرا من قبل الأم وبعض الزوار في السيارات التي كانت خلفهم.

 وقالت والدة الفتاة، جيسون توتن، إن الزرافة أفلتت ابنتها في النهاية دون أن تتعرض لأية إصابات.


وفي تعقيب على تلك الحادثة، قال بيان صادر عن مركز "فوسيل ريم": "لقد علمنا مؤخراً بواقعة تتعلق بإحدى زرافاتنا جرت في نهاية الأسبوع الماضي.. تعتبر سلامة ضيوفنا والحيوانات ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا. وعلى الرغم من أن حادثاً كهذا لم يقع من قبل، فإننا نتخذ إجراءات فورية للتأكد من أنه لن يحدث مرة أخرى".

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