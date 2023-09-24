الأحد 24 أيلول 2023
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زها الثقافي يطلق صحيفة إلكترونية يكتبها ويشارك في تحريرها الطلاب (رابط)

زها الثقافي يطلق صحيفة إلكترونية يكتبها ويشارك في تحريرها الطلاب (رابط)
زها الثقافي يطلق صحيفة إلكترونية يكتبها ويشارك في تحريرها الطلاب (رابط)
في إطار رعاية مركز زها الثقافي للإبداع لدى الأطفال واليافعين أطلق المركز أول صحيفة إلكترونية عربية يكتبها ويشارك في تحريرها الأطفال واليافعين لتعزيز قدراتهم في المجال الإعلامي وتحديداً المكتوب منه. اضافة اعلان

وستشكل الصحيفة منصة وحاضنة للإبداع للأطفال واليافعين في مختلف مناطق المملكة لأنها تتيح لهم التعبير عن أفكارهم وآرائهم وتنمي مواهبهم من خلال نشر إبداعاتهم ورؤيتهم مباشرة في الصحيفة.

وحرصت إدارة المركز على أن تكون الصحيفة بكافة أبوابها من مشاركات الأطفال انفسهم من خلال المواد التي يقوم بكتابتها وتعبر عن آرائه وتعكس جزءاً من شخصيته بإشراف مدربين مختصين بالإعلام. 

وقالت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيه صبيح، إن مركز زها الثقافي أطلق أول صحيفة إلكترونية عربية في الوطن العربي للأطفال تُصدرها هيئة تحرير من الأطفال من عمر 11-16 سنة، حرصاً منه على أهمية مواكبة ما يشهده الإعلام من تطورات وتحديداً في تكنولوجيا الإعلام الرقمي وتأثيرها على صناعة المحتوى الصحفي. 
وأكدت أن الصحيفة ستوفر المساحة التي تساهم بإيجاد البيئة الحاضنة للمواهب الإبداعية لدى أطفال الأردن و أنها ستشكل عاملا تحفيزيا للمبدعين من الأطفال واليافعين على إطلاق طاقاتهم الإبداعية.

وأشارت إلى أنها صحيفة اجتماعية تربوية ثقافية منوعة كتّابها من الأطفال أنفسهم ساهموا في إعدادها وإخراجها تحت إشراف المدربين المختصين في المجال الصحفي وفريق مختص في مجال التحرير.

ويمكن للأطفال واليافعين الراغبين بالمشاركة في الصحيفة إرسال المادة المكتوبة من قِبلهم ضمن أبواب الصحيفة المتنوعة ، من خلال الدخول إلى موقع صحيفة زها والاطلاع على أبوابها عبر الرابط التالي:

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