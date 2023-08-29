الثلاثاء 29 آب 2023
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"زهرة الجثة".. زوار يشاهدون تفتُّح نبتة برائحة النفايات في أميركا

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زوار يشاهدون زهرة «امورفوفالوس تايتينيوم» في كاليفورنيا
تهافتَ عدد كبير من الزوار على حديقة نباتية قرب لوس أنجليس أمس (الاثنين)، بدافع فضولهم لمشاهدة تَفتُّح ما يُعرَف بـ«زهرة الجثة»، وهي ظاهرة سريعة الزوال تترافق مع رائحة كريهة جداً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.اضافة اعلان
ويُعدّ إزهار «امورفوفالوس تايتينيوم» (Amorphophallus Titanium)، وهي واحدة من كبرى الزهور في العالم، حدثاً نادراً. فإزهار هذه النبتة المهددة بالانقراض التي تنمو عادةً في إندونيسيا يستغرق سنوات، وعندما تنضج، تنبعث منها روائح قوية تشبه روائح الأطعمة الفاسدة.
وأوضح بريس دان أمين مكتبة هنتنغتون التي شهدت الحدث النباتي، أن «رائحتها تشبه رائحة اللحم المتعفن». وشرح أن هذه الرائحة الكريهة عنصر ضروري يمكّنها من التكاثر، فهي تجذب بواسطتها «الذباب الزبال لكي يأتي ويلقّحها، وبالتالي بقدر ما تتمكن من نشر تلك الرائحة، تجذب مزيداً من الذباب، ويكون وضعها أفضل».
وتتألف هذه النبتة التي يعادل حجمها طول الإنسان من مئات الزهور الصغيرة، من ذكور وإناث، تتفتح في أوقات مختلفة قليلاً. وعلى الراغب في مشاهدة إزهارها أن يكون حاضراً في الوقت المناسب، كما الحال بالنسبة إلى أشجار الكرز الشهيرة في اليابان أو زهور الفاوانيا.

زوار يشاهدون زهرة «امورفوفالوس تايتينيوم» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

وأشار دان إلى أن «الزهرة تختفي خلال 48 ساعة من تفتُّحها (...) وفترة إزهارها تالياً بالغة القِصَر، لكنها مذهلة».
وأقبَلَ الزوار بكثافة الاثنين، على الحديقة النباتية لاكتشاف الرائحة الكريهة بأنفسهم. وقالت ديانا دو لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه حدث نادر. أعتقد أنني محظوظة لأنني تمكنت من رؤيته».
إلا أن البعض رأى أن النبتة ذات الرائحة الكريهة لا تستحق اسمها بتاتاً. وأفاد بول رولمور: «لن أقول إن رائحتها مثل رائحة جثة، بل هي أشبه بتلك التي تفوح من حاوية نفايات».-(وكالات)
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