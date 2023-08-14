زوكربيرغ يتهم ماسك بـ"عدم الجدية" بشأن "النزال"

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وكتب زوكربيرغ عبر منصته الجديدة "ثريدز"، الأحد: "أعتقد أنه بإمكاننا جميعا الاتفاق على أن إيلون ليس جادا، وحان الوقت للمضي قدمًا. لقد اقترحت موعدا فعليا، واقترح دانا وايت (رئيس اتحاد فنون القتال المختلطة UFC) تنظيم منافسة قانونية بأهداف خيرية".وتابع: "إيلون لم يؤكد الموعد ثم قال إنه بحاجة إلى جراحة، قبل أن يطلب خوض جولة نزال تدريبية في باحة منزلي".واستطرد: "لو أصبح إيلون جديًا حول فعالية رسمية وموعد محدد، فهو يعلم كيف يتواصل معي. حان الوقت للمضي قدما، وسأركز على المنافسة مع أشخاص يتعاملون مع الرياضة بجدية".وكان الثنائي قد تطرقا في نهاية يونيو إلى إمكانية إقامة نزال بينهما في فنون القتال المختلطة (MMA)، فيما جرى الحديث قبل أيام عن 26 أغسطس كموعد محتمل لهذه المواجهة.وحول الأمر، قال ماسك، الجمعة، على منصة إكس: "كل شيء، ضمن النطاق الذي تغطيه الكاميرا، سيكون شبيهاً بما كان يحصل في الحقبة الرومانية القديمة، لذا لا شيء حديثاً في ذلك".وأضاف: "تحدثتُ إلى رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الثقافة. وقد أعطيا موافقتهما على (إقامة الحدث في) مكان استثنائي"، مكتفياً في رسالة ثانية باستخدام كلمة واحدة هي "مصارع".كشف رئيس شركة ميتا الأميركية العملاقة، مارك زاكربرغ، يوم الجمعة، عن موقفه بشأن منازلة في الفنون القتالية كان قد أعلن الملياردير الأميركي المثير للجدل، إيلون ماسك، في وقت سابق.ورداً على ماسك، كتب زوكربيرغ في وقت لاحق الجمعة، عبر "ثريدز" التي أطلقها الشهر الفائت لتكون منافساً مباشراً لـ"إكس": "أعشق هذه الرياضة وأنا مستعد للمنازلة منذ أن تحداني إيلون".لكن زوكربيرغ أضاف: "لم نتفق بعد على ما يقوله (ماسك)"، لافتا إلى رغبته في التعاون "مع منظمات احترافية"، من بينها على سبيل المثال "يو إف سي"، رابطة فنون القتال المختلطة، للإشراف على هذا النزال المحتمل.من جانبه، قال وزير الثقافة الإيطالي، جينارو سانجيوليانو، إنه يبحث مع ماسك تنظيم "حدث خيري كبير يستحضر التاريخ"، بحسب بيان صدر الجمعة ونقلته فرانس برس.قال إيلون ماسك إن قتاله الشخصي المحتمل مع مارك زاكربيرغ سيتم بثه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "إكس"، المعروف سابقًا باسم تويتر.ولفت إلى أن الحدث المحتمل "لن يُنظم في روما"، مستبعداً بذلك احتمال إقامة مبارزة في الكولوسيوم، كما ذكر ماسك في نهاية يونيو، نقلا عن الحرة.وأضاف الوزير أن المبلغ الذي يمكن أن يجمعه الحدث والمقدر بـ "ملايين اليوروهات، سيتم التبرع به لمستشفيين إيطاليين للأطفال"، معرباً عن أمله في اغتنام الفرصة "للترويج لتاريخ" بلاده.