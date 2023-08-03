زوكربيرغ يفجر غضب زوجته.. والسبب إيلون ماسك

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ترك المدير التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، زوجته في حالة من الغضب الشديد، بعدما شيّد هيكل حلبة مثمن الأضلاع في فناء منزلهما، في خطوة يبدو أنها تأتي تمهيدا لنزال مرتقب مع منافسه، مالك موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إيلون ماسك.بداية الفكرةفي يونيو الماضي، أعرب إيلون ماسك عن رغبته في المشاركة في نزال ضد زوكربيرغ.في المقابل، لم يرفض زوكربيرغ العرض، بل إنه طلب من منافسه اقتراح مكان للنزال.في يوليو الماضي، نشر زوكربيرغ صورة له مع بطلين في الفنون القتالية المختلطة، وبدا فيها مارك مفتول العضلات.حلبة في الفناءويبدو أن زوكربيرغ اتخذ خطوة إضافية على طريق المواجهة، ببناء الحلبة.لكن زوجته بريسيلا تشان عبرت عن غضبها إزاء الأمر.نشر مارك لقطة شاشة تظهر الحوار بينه وبين زوجته على تطبيق "واتساب".زوكربيرغ : هل شاهدتِ الأوكتاغون (الشكل المثمن الأضلاع)؟فقالت: نعم شاهدته بالفعل.رد زوكربيرغ إنه يبدو مذهل.لكن الغضب بدا واضحا على زوجته التي قالت إنها عملت على رعاية العُشب لمدة عامين.نزال مارك ماسك.. ثريدز انتقام لفيسبوك؛ ونحن "ندفع الثمن"وطرح استطلاع رأي لمتابعيه: هل نحتفظ بالهيكل المثمن أم نحتفظ بالعُشب؟.وتقول صحيفة "ديلي ميل" إن زوكربيرغ تدرّب مع ألكسندر فولكانوفسكي، وعبّر الأخير عن إعجابه بقدرته.وقال رئيس الشركة الأميركية للترويج لفنون القتال المختلطة، دانا وايت، إنه يتوقع أن يعمل على تسويق نزال زوكربيرغ وماسك.وأضاف أنه بوسع هذين الرجل جمع مئات الملايين من الدولارات للأعمال الأخيرية، "فليس ضروريا أن تكون معجبا بفنون القتال المختلطة حتى تهتم بهذا النزال المرتقب".