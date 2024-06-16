 
الأحد 16 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ساندويشات من "الرضع".. صور مبتكرة لفنان فرنسي

صورة لطفل منشورة على صفحة If only
صورة لطفل منشورة على صفحة If only

تحول فنان فرنسي يدعى "فينست سمادغا" إلى عالم الإبداع الفني، منذ أقل من عام، وحقق سريعاً متابعات بالآلاف على منصاته للتواصل الاجتماعي.

ولدى سمادغا مشروعاً على إنستغرام، باسم " If Only "، ينشر فيه صوراً مبتكرة يستند فيها على الذكاء الاصطناعي، ومن بينها مجموعاته الطريفة التي تحوز على إعجاب واسع من قبل متابعيه، هناك مجموعة مميزة لساندويتشات من "الرضع".

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وتظهر اللقطات الرضع ملتحفين بالخبز والكرواسون، وكشطائر البرغر، ولفات الفلافل، في تصور يقول إنه يعبر عن لطف وجمال المواليد الصغار، وارتباط ذلك في الذهن بالسعادة، والمرح، وهو أمر تجلبه الشطائر أيضاً.

 




ويقول الفنان المستقر في العاصمة باريس: " تعمقت في مجال الذكاء الاصطناعي، وأطلقت مشروعي الفني ليسمح لي بالتعبير بصرياً عن الأفكار والمفاهيم التي تراكمت لدي طوال حياتي، أعتقد أن تحسسي لتلك الأدوات في عالم الفن ميزني، وأرى أن الذكاء الاصطناعي يساعدنا لدفع الحدود حين يتعلق الأمر بالإبداع".

 




ويؤكد سمادغا أن حياته عبارة عن مزيج من الشغف والاحتراف، ويضيف: "أستمر في تحدي ما أشعر به كحدود، لابتكار ما هو غير مسبوق كما آمل". وكالات

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