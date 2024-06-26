ستسافر إلى أوروبا لأول مرة؟ أسهل دول للحصول على "شنغن"

تريد السفر إلى أوروبا لأول مرة؟ غالباً ستكون النصيحة الأولى التي ستحصل عليها هي التقديم لأسهل دول للحصول على شنغن لضمان نسبة قبول أعلى للحصول على فيزا شنغن، وبالتأكيد ستكون النصيحة المنطقة الثانية هي عدم المخاطرة بالتقديم على الدول التي تصعب إجراءات قبول التأشيرات لدخول منطقة الشنغن.

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تفيد التقارير المبنية على أحدث إحصاءات قبول ورفض تأشيرات منطقة الشنغن بأن هناك دولاً ترفض تقديم الفيزا للمتقدمين بنسب بسيطة جداً، بينما ترتفع نسبة الرفض بدرجة كبيرة في دول أخرى.



على سبيل المثال، سجلت بيانات العام 2023 أيسلندا باعتبارها أقل الدول رفضاً لمنح تأشيرة شنغن عبر سفاراتها وذلك بنسبة تصل إلى 2%، ما يجعلها أسهل دولة للحصول على شنغن لعام 2024.



في المقابل؛ تعتبر مالطا أكثر دولة بالاتحاد الأوروبي ترفض منح تأشيرتها التي تتيح دخول منطقة الشنغن، وذلك بنسبة تتجاوز الـ 37%.





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أسهل دول للحصول على شنغن في العام 2024



تظهر البيانات الصادرة عن إحصائيات تأشيرات شنغن لعام 2023 إلى ميل عدد من دول منطقة الشنغن إلى رفض أقل لتأشيراتها، ما يعني أن تقديم طلب الحصول على التأشيرة إلى هذه الدول يعني فرصة أعلى لمقدم الطلب للحصول على التأشيرة.



وبحسب الأرقام، فإن أسهل عشر تأشيرات شنغن للحصول عليها لصيف 2024 هي كالتالي:



أيسلندا مع معدل رفض يبلغ 2.2% فقط

سويسرا-10.7%

لاتفيا – 11.7%

إيطاليا – 12%

لوكسمبورغ – 12.7%

ليتوانيا – 12.8%

سلوفاكيا – 12.9%

ألمانيا – 14.3%

النمسا – 14.3%

اليونان – 14.7%



لكن لا يُنصح بمحاولة الحصول على تأشيرة دخول إلى إحدى الدول المذكورة أعلاه، ثم زيارة دولة أخرى، خصوصاً إذا كانت هذه المرة هي الأولى لزيارة دول الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك يعتبر غير قانوني من قبل الاتحاد الأوروبي، ويطلق عليه "التسوق للحصول على تأشيرة" أو Visa Shopping.



لذلك؛ إذا حصلت على تأشيرة إحدى هذه الدول، من المفيد لك أن تدخل الاتحاد الأوروبي عن طريق هذه الدولة أولاً، قبل السفر إلى أي بلد آخر داخل الاتحاد الأوربي.







أصعب دول للحصول على شنغن في العام 2024



على الجانب الآخر، هناك دول سجلت معدلات مرتفعة في رفض المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة شنغن عبرها في العام 2023، وكان على رأس هذه الدول:



مالطا بنسبة رفض بلغت 37.6%

إستونيا – 33.1%

بلجيكا – 26.5%

السويد – 23.1%

كرواتيا – 20%



في المتوسط، بلغ معدل الرفض في جميع الدول الأعضاء في العام 2023 نحو 54.2%، حسب إحصاءات موقع لقد SchengenVisaInfo المتخصص في تقديم معلومات مجانية حول منطقة الشنغن منذ العام 2013.

نصائح لتوقيت التقديم على فيزا شنغن



تستغرق معظم التأشيرات عدة أيام وأحياناً أسابيع قبل أن تصدر السفارات أو القنصليات قراراً بشأنها، لذلك إذا كنت تريد الحصول على تأشيرة شنغن فمن المهم التخطيط قبل الرحلة بعدة أسابيع.



يعتمد ذلك غالباً على أقرب خانة متاحة لمواعيد التأشيرة في السفارة أو مركز التأشيرات الذي يمثل نفس الدولة العضو في بلد مقدم الطلب.



في بعض الدول، لا يكون الحصول على موعد لتسليم الطلب أمراً سريعاً، حيث يكون أقرب موعد متاح بعد أسابيع وفي بعض الحالات بعد أشهر من محاولة الحجز، لذلك من المهم أن تضع هذا العامل في الاعتبار.



بمجرد تحديد الموعد، يتعين عليك الانتظار بضعة أسابيع لحضوره، ثم حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لاستعادة جوازات السفر، كما أشار موقع Schengen Area News المتخصص بتغطية أخبار منطقة الشنغن.



لذلك، إذا كنت تخطط لزيارة أوروبا في صيف العام 2024، فهذا يعني أنك تحتاج إلى بدء التحضير من الآن.



وخذ في اعتبارك أن فصول الصيف الأوروبية لا تنتهي بشهر أغسطس/آب بل تمتد طوال شهر سبتمبر/أيلول وأوائل أكتور/تشرين الأول. عربي بوست