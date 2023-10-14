سرطان الدم.. أعراض المرض وأسبابه

اضافة اعلان

هل تراودك الكثير من الأسئلة حول سرطان الدم، الذي يعرف أيضًا باسم "اللوكيميا"؟ نشر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون كل ما تحتاج إلى معرفته حول أسباب المرض وأعراضه وطرق علاجه. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".سرطان الدمهو سرطان في خلايا الدم البيضاء، يتكون في النخاع العظمي، ثم ينتشر إلى مجرى الدم وأعضاء الجسم الأخرى.واللوكيميا له أنواع مختلفة مصنفة وفقا لنوع خلايا الدم المصابة، وبحسب سرعة تطوره في الجسم، سواء كان (حادا أو مزمنا).وهناك العديد من أنواع سرطان الدم:اللوكيميا الليمفاوية الحادة (ALL)، وهو النوع الأكثر شيوعا من أنواع سرطانات الدم عند الأطفال، ويمكن أن يصيب البالغين أيضا.اللوكيميا النخاعية الحادة (AML)، قد يصاب به المريض في أي عمر، لكنه أكثر انتشارا عند كبار السن.اللوكيميا الليمفاوية المزمنة (CLL)، وهو النوع الأكثر شيوعا من أنواع سرطانات الدم عند البالغين، وهو بطيء النمو وتأثيره خفيف على صحة المصاب.اللوكيميا النخاعية المزمنة (CML)، يتطور خلال أسابيع أو أشهر. يصيب البالغين فوق سن الأربعين ويعتبر نادر الحدوث عند الأطفال.ما أعراض الإصابة بسرطان الدم؟أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون أن المرض يتألف من مجموعة من الأعراض التي تحدث معا.نذكر منها:الشعور بالتعب.ارتفاع بدرجة الحرارة.التعرق الليلي.سهولة التعرض للكدمات.سهولة التعرض للجروح والنزيف.فقدان الوزن من دون قصد.فقدان الشهية.ألم في العظام والمفاصل.تورم في الغدد الليمفاوية.التعرض المستمر للعدوى.الإصابة بفقر الدم.تورم ونزيف في اللثة.ظهور نقط صغيرة حمراء تحت الجلد، تشبه النمش.ما أسباب الإصابة بسرطان الدم "اللوكيميا"؟التدخين.التعرض لمواد كيميائية معينة.التعرض لعلاج السرطان سابقاً، العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.اضطرابات وراثية معينة، مثل متلازمة داون.الإصابة ببعض أنواع العدوى الفيروسية مثل فيروس تي الليمفاوي البشري.تاريخ مرضي في الإصابة باضطرابات الدم مثل متلازمة خلل التنسج النقوي.تاريخ عائلي للإصابة باللوكيميا.كيف يتم تشخيص سرطان الدم؟وأوضحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر موقعها الإكتروني الرسمي، أن مقدم الرعاية الصحية قد يقوم بعدد من الإجراءات لتحديد ما إذا كنت مصابا بسرطان الدم.وتشمل ما يأتي:تحاليل الدم.اختبار بدني.اختبارات التصوير، مثل الأشعة السينية، والموجات فوق الصوتية، والأشعة المقطعية، والتصوير بالرنين المغناطيسي، وفحص العظام.خزعة نخاع العظم.خزعة العقدة الليمفاوية الجراحية.البزل القطني.التاريخ الطبي الكامل.ما طرق علاج "اللوكيميا"؟يمكن علاج المرض بطرق عدة، وقد تشمل ما يأتي:العلاج الإشعاعي: هو نوع من أنواع علاج السرطان، يستخدم أشعة سينية عالية الطاقة أو أنواع أخرى من الإشعاع لقتل الخلايا السرطانية ومنعها من النمو.العلاج الكيميائي: هو علاج للسرطان يتم عن طريق استخدام أدوية توقف نمو الخلايا السرطانية، إما عبر قتل هذه الخلايا أو من خلال منعها من الانقسام والانتشار. ويمكن أخذ العلاج الكيميائي عن طريق الفم أو حقنه في الوريد أو العضل، أو حقنه مباشرة في السائل الدماغي النخاعي أو العضو المصاب مباشرة. في بعض الحالات يلجأ الطبيب إلى زراعة الخلايا الجذعية أو زراعة نخاع العظم.العلاج المناعي أو العلاج البيولوجي.استئصال الطحال.ما طرق الوقاية من سرطان الدم "اللوكيميا"؟وأوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه لا توجد طريقة معينة للوقاية من اللوكيميا. لكن، هناك عدد من العوامل التي من شأنها أن تساعدك.تجنب التعرض للمواد الكيميائية الخطيرة مثل البنزين والتولوين.تجنب التعرض غير الضروري للأشعة السينية.الإقلاع عن التدخين.الامتناع عن الكحول.