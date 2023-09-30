سعد أبو تايه و"الفرسان" يرسمان الفرح بباقة تراثية في مادبا

أحمد الشوابكة

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احتفلت مديرية سياحة محافظة مادبا بيوم السياحة العالمي، حيث أقامت حفلا فنيا أحياه الفنان الأردني سعد ابو تايه وفرقة فرسان البادية للفنون والتراث في ساحة مركز زوار مادبا وسط حضور من الأفواج السياحية التي تأتي إلى المواقع السياحية والأثرية في مادبا عبر مركز الزوار.وفي مستهل الحفل قام مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني بصحبة موظفي مديرية السياحة باستقبال الأفواج السياحية بحفاوة، ملقيا كلمة ترحيبية بالحضور أشار من خلالها، إلى أنه في كل عام تحتفل وزارة السياحة والآثار بيوم السياحة العالمي.وأكد اهتمام وزارة السياحة والآثار الكبير بالمواقع السياحية والأثرية، مبينا أن لمادبا أهمية تاريخية لها موقع مهمة على الخريطة السياحية والثقافية والدينية.وأكد الجعنيني، تعانق الإبداع والأصالة والفنون العريقة، جمالا وبهاء وكمالا في حضرة الطرب والتراث الأصيل في هذا اليوم المبهج بالفرح والسرور على أرض مركز الزوار الذي يستقبل على مدار العام مئات الآلاف من مختلف الجنسيات لزيارة المواقع الأثرية والسياحية، في هذه المحافظة المليئة بالمواقع السياحية والأثرية.ولتمكين مادبا سياحيا، فإن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة تبذلان جهودا واضحة من أجل استقطاب السياحة لمادبا، حيث تشهد المحافظة حركة سياحية خارجية وداخلية نشطة من خلال الترويج الخارجي للأردن، وبرنامج "أردننا جنة" الذي مكن المواطنين الذين شاركوا في البرنامج من التعرف إلى المناطق السياحية في الأردن، كون الوزارة والهيئة تتكفلان بدفع تكاليف البرنامج، وهذا سهل على المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود، المشاركة في هذا البرنامج.واستهل أبو تايه وصلته الغنائية بصحبة فرقة الفرسان للفنون الشعبية في تقديم مجموعة من الأغنيات التراثية والفلكلورية والوطنية، التي بادل الجمهور كلماتها بالتصفيق طيلة الحفل الذي أطرب فيه الحضور بغناء عدد من الأغنيات الوطنية والتراثية، ويدخلهم في الأجواء الحماسية والتفاعلية من خلال الطابع الغنائي الذي قدمه، ليذهب بهم إلى الأغنيات الشعبية والدبكات التي زادت حماس الجمهور الذي تفاعل وكان متعطشا للفرح والبهجة.كما قدم أبو تايه العديد من الأغنيات الخاصة والوطنية والشعبية التراثية والسامر الأردني، والتي كان لها النصيب الأكبر من الحفل الذي امتاز بنقل الجمهور إلى أغنيات تراثية وقديمة عالقة في أذهانهم ليقدمها بأسلوب حديث وعبر صوته الجياش المليء بالإحساس والقوة والعنفوان، ليؤدي أجمل ما غناه طيلة مسيرته الفنية ليستشعر الجمهور قدرة الفنان الأردني على تقديم عطاء مميز من ناحيتي الحضور والأداء، وهذا ما فعله أبو تايه في وصلته الغنائية، ليوصل رسالته على طريقته الخاصة، واختتم وصلته بتقديم الشكر إلى وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة لتميكن الفنان من المشاركة في الفعاليات التي تنظمها سنوياً، لأن الفن والثقافة مكملان أساسيان للسياحة.