سعرها ملايين الدولارات.. هذه مواصفات "أغلى بقرة في العالم"

اضافة اعلان

بيعت بقرة من نوع "نيلور" عمرها 4 سنوات بمزاد علني في البرازيل، مقابل مبلغ 4.3 مليون دولار، مما يجعلها "أغلى بقرة في العالم".ويظهر هذا السعر المرتفع مقدار استعداد البعض للدفع، مقابل عينات عالية الجودة جينيا من هذا النوع من الأبقار.وسوف ينتشر هذا السعر المرتفع عبر سوق الماشية الدولي، مما يسلط الضوء على قيمة السلالة ويعزز سمعتها في أنحاء العالم.ونشأت هذه السلالة من الهند وسميت باسم منطقة نيلور الهندية في ولاية أندرا براديش، وتشتهر بلونها الأبيض وجلدها المترهل.مواصفاتهاواحدة من أهم السلالات في البرازيل.قادرة على النمو حتى مع أنواع العلف رديء الجودة.تتكاثر بسهولة.مقاومة لعدد من الالتهابات الطفيلية، بسبب نسيج جلدها السميك مما يجعل من الصعب على الحشرات الماصة للدم اختراقها.مقاومة للأجواء الحارة، فغددها العرقية أكبر بمرتين وأكثر عددا بنسبة 30 بالمئة من تلك الموجودة في معظم سلالات الأبقار الأوروبية.