سمر عقروق تتأس إدارة "استوديوهات MBC"

أعلنت "مجموعة MBC" عن تعيين سمر عقروق بمنصب مديرة عامة لـ"استوديوهات MBC"، الذراع الإنتاجية المتخصصة بإنتاج المحتوى الرائد والنوعي للمجموعة بمواصفات عالمية. في الوقت نفسه، تحتفظ سمر عقروق بمهامها كمديرة عامة للإنتاج في "مجموعة MBC".

ويندرج تحت مسؤوليات سمر عقروق مهام الإدارة العامة لكافة العمليات الإنتاجية في المجموعة، سواءً بالنسبة للأعمال الدرامية والسينمائية التي تنتجها "استوديوهات MBC"، أو الإنتاجات البرامجية لـ"مجموعة MBC" وقوامها نحو أكثر من 1500 ساعة من المحتوى الأصلي سنوياً.



ومن خلال توليها مهام منصبها الجديد، من المُزمع أن تواصل سمر عقروق عملية توسيع نطاق وصول محتوى MBC النوعي إلى المشاهدين في جميع أنحاء العالم، في موازاة تعزيز الإقبال العالمي الذي يشهده المحتوى الإعلامي غير الناطق بالإنجليزية، بهدف الوصول بإنتاجات "استوديوهات MBC" نحو المزيد من الأسواق العالمية.



من جانبها أعربت سمر عقروق عن سعادتها لتسلمها مهام منصبها الجديد، وأضافت: "أواصل اليوم النجاحات المذهلة لفريق عمل استوديوهات MBC، وأعتبر هذا المنصب بمثابة خطوة رائدة في مسيرتي المهنية التي أمضيتها ضمن عائلة MBC منذ عام 1995، وأنا في غاية الحماسة للمشاركة في إدارة الأعمال الإنتاجية الدرامية والسينمائية القادمة في وقتٍ تجتذب فيه منطقتنا عموماً، والمملكة العربية السعودية خصوصاً، أنظار كبرى استوديوهات الإنتاج العالمية على صعيد إنتاج المحتوى العالمي".



مسيرة مهنية قوامها ثلاثة عقود في العمل الإنتاجي مع "مجموعة MBC"

قبل توليها مهام منصبها الجديد كمديرة عامة لـ "استوديوهات MBC"، شغلت سمر عقروق منصب المديرة العامة للإنتاج في "مجموعة MBC"، حيث قامت بتأسيس فريق عمل ديناميكي يُعد من أفضل الفرق الإنتاجية وأكثرها براعةً وخبرةً في المنطقة بأسرها، ويضم منتجين ومخرجين وفنيين ومبدعين مختصين في مختلف شؤون الإنتاج، حيث كانت لهم بصمات ناصعة في ظهور أشهر الإنتاجات البرامجية العربية عبر مواسم وسنوات متعاقبة، على غرار: كلام نواعم، وستايل، والتفاح الأخضر، وDriven وغيرها، إلى جانب أشهر النسخ العربية من البرامج العالمية على غرار Arab Idol ، Arabs' Got Talent ، Project Runway، Top Chef، The Voice، The Voice kids، The Voice Seniors، The X Factor وغيرها. كما ترأست سمر عقروق فريق إنتاج الفيلم السينمائي الموسيقي "سكر" الذي حقق إيرادات غير مسبوقة لفيلم غنائي في صالات السينما العربية.

وتمتد أعمال وإنجازات فريق الإنتاج الذي ترأسه سمر عقروق في معظم أنحاء المنطقة العربية، مع إنتاجات رائدة في السعودية والإمارات والكويت ومصر ولبنان وغيرها من العواصم، إلى جانب الإشراف على الإنتاج المباشر لأكبر مهرجانات الجوائز العربية في المنطقة.



الجدير ذكره أن سمر عقروق انضمت إلى "مجموعة MBC" في عام 1995 وتدرّجت في مناصبها الإدارية على مدى نحو ثلاثة عقود، حيث استهلّت حياتها المهنية مع شركة آرا الدولية ARA Group International – مكتب واشنطن، وهي شركة منضوية تحت مظلة "مجموعة MBC". ولاحقاً انضمّت إلى "مجموعة MBC" الأم، وذلك عبر مكاتبها في الولايات المتحدة - ضمن راديو وتلفزيون ANA، حيث شغلت منصب مساعد مخرج وذلك في عام 1996. وفي عام 2001، انتقلت إلى بيروت حيث كُلّفت بتأسيس أول مكتب رئيسي واستوديوهات لـ "مجموعة MBC" في الشرق الأوسط، وذلك قبل انتقال المقرّ الرئيسي للمجموعة من لندن إلى دبي في عام 2002، ولاحقاً إلى الرياض في المملكة العربية السعودية عام 2022.



أتمّت سمر عقروق تحصيلها العلمي في الولايات المتحدة الأميركية، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الشؤون الدولية والقانون من كلية جورج تاون - Georgetown University School of Foreign Service.