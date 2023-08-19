سمنة الأطفال.. عواقب ‫ وخيمة تؤثر نفسيا وجسديا

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سمنة الأطفال مرض خطير قد يؤثر عليهم حتى آخر عمرهم. وقالت مجلة "أبوتيكين أمشاو" الألمانية، إن أسباب السمنة لدى الأطفال تكمن في ‫التغذية غير الصحية؛ أي الإكثار من السكريات والدهون، وقلة الحركة، ‫إضافة إلى العامل الوراثي.وأضافت أن السمنة قد تترتب عليها عواقب ‫وخيمة؛ حيث إنها ترفع خطر الإصابة بداء السكري والكبد الدهني وارتفاع ‫ضغط الدم، واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون وأمراض الكلى، إضافة إلى ‫مشاكل المفاصل.‫‫كما يعد الأطفال الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ‫النفسية كالاكتئاب، وذلك بسبب تعرضهم للتنمر والسخرية.ولمواجهة السمنة، ينبغي اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الإكثار من ‫الخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة، مع الإقلال من السكريات ‫والدهون، والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، إلى جانب ‫المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وعدم الجلوس طويلا أمام ‫شاشات التلفاز والكمبيوتر وأجهزة الألعاب.-(الجزيرة نت)