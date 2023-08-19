سمنة الأطفال.. عواقب ‫ وخيمة تؤثر نفسيا وجسديا

وأضافت أن السمنة قد تترتب عليها عواقب وخيمة؛ حيث إنها ترفع خطر الإصابة بداء السكري والكبد الدهني وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون وأمراض الكلى، إضافة إلى مشاكل المفاصل.
كما يعد الأطفال الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية كالاكتئاب، وذلك بسبب تعرضهم للتنمر والسخرية.
ولمواجهة السمنة، ينبغي اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الإكثار من الخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة، مع الإقلال من السكريات والدهون، والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وعدم الجلوس طويلا أمام شاشات التلفاز والكمبيوتر وأجهزة الألعاب.-(الجزيرة نت)