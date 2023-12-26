الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سيئول تستقبل عيد الميلاد بالثلج لأول مرة منذ 8 سنوات - صور

optimize
الثلوج في العاصمة الكورية

غطت ظلال بيضاء العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، صباح يوم عيد الميلاد، في أول كريسماس يكسوه لون الثلوج الأبيض منذ عام 2015.

وفي ميدان جوانجهوامون بوسط سيئول، وقف البعض يلتقطون صوراً للمشهد الشتوي الرائع، في حين كان العديد من المارة يهرعون إلى منازلهم هروباً من الثلوج المتساقطة.

اضافة اعلان






 


وقالت صحيفة «كوريا هيرالد» إن تساقط الثلوج بدأ مع منتصف الليل، بين عشية عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد.

 

وفي صباح العيد، تساقطت الثلوج ووصلت لسمك 1ر2 سنتيمتر، نقلا عن د ب أ .

 

ومن المتوقع أن تتساقط ثلوج بسمك ما بين 2 إلى 7 سنتيمترات في العاصمة، وكذلك في مدينة مدينة إنشيون وفي الأجزاء الجنوبية من مقاطعة جيونج جي.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
AA1m1uNB

طفل يعيش نفس مغامرة بطل فيلم "Home Alone" و يستقل الطائرة الخطأ بعيد الميلاد

منذ1 ساعة
اقرأ أيضا
AA1m1uNB

طفل يعيش نفس مغامرة بطل فيلم "Home Alone" و يستقل الطائرة الخطأ بعيد الميلاد

منذ1 ساعة
تعبيرية

"العشاء الأخير" لشركة طيران فرنسية يتسبب بتسمم 700 موظف

24 كانون الأول 2023
العملية

"لأنها لا تكف عن الحركة".. جراح صيني يلكم مريضته خلال العملية - فيديو

24 كانون الأول 2023
تاكو

حاول قتل ضيفه لأنه أكل كل سندويشات التاكو

24 كانون الأول 2023
كيلسي هاتشر

أم مزدوجة الرحم تضع توأمها في يومين متتاليين!

24 كانون الأول 2023
ey-ai-labs-hero

تعرّف على أفضل ابتكارات الذكاء الاصطناعي خلال عام 2023

24 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

2024 عام استثنائي في أجندة الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

تدمير صندوق دعم الطالب الجامعي

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

2023.. اقتصاديا

سلامة الدرعاوي |اليوم

الإيرادات.. نحو اقتصاد أكثر تنوعا

رعد التل |اليوم

الأردن دائما مستهدف

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

كيف ستنتهي الحرب؟

سميح المعايطة |اليوم

الأردن بين الدولة الخامسة والدولة البديلة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات | منذ16 ساعة
السياسي الفرنسي جان لوك ميلانشون - (المصدر)

جان لوك ميلانشون: ما يحدث في غزة "ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية"

ترجمات |24 كانون الأول 2023
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات |23 كانون الأول 2023
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات |23 كانون الأول 2023
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
 