الأحد 27 آب 2023
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سيدة توزع الذهب احتفالاً بطلاقها

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الطلاق
احتفلت سيدة مصرية بطلاقها من زوجها على طريقتها الخاصة، إذ قامت بتوزيع جوائز ذهب.

وقالت السيدة التي كانت تقف خلف كعكة كبيرة الحجم مكتوب عليها "طلاق سعيد.. مبروك الطلاق"، في الفيديو، إنه آخر أيام العدة لديها لذلك قررت الاحتفال بالمناسبة، مؤكدة أنها ليست حزينة لأن سبب الطلاق كان الخيانة الزوجية، الأمر الذي لا تقبله إطلاقا. اضافة اعلان


وتابعت: "حبيت احتفل بالمناسبة السعيدة، وأنا طالعة حفلة وتوزيع جوائز ذهب، مضيفةً "شو في أحسن من كده مناسبة احتفل فيها"؟!

وتشهد مصر من حين لآخر جدلا حول إقامة "حفلات الطلاق"، التي بدأت من الأوساط التي توصف بأنها "أوساط الأغنياء"، لكن سرعان ما امتدت إلى أوساط اجتماعية مختلفة. العربية 





























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