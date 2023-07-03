الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

شاب أعمى يستعيد بصره أثناء السجود (فيديو)

أحمد أثناء السجود في المسجد
أحمد أثناء السجود في المسجد

في ثاني أيام عيد الأضحى، انتشر فيديو لحادثة غريبة ونادرة في مسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظة تيارت بالجزائر.

في الفيديو يظهر شاب جزائري يُدعى "أحمد قاديري" وهو يبكي معلنا استعادة بصره الذي فقده في المسجد نفسه منذ أكثر من عامين، وقد وصفها البعض بـ"المعجزة".

أحمد توجه إلى المسجد القريب من بيته لأداء صلاة المغرب في اليوم الثاني من العيد، وأثناء السجود الأول من الركعة الثالثة، سأل الله الفرج وفتح عينيه فرأى الأرضية صفراء وهي لون سجاد المسجد.

وأضاف أنه لم يصدق ما رأى وأمسك بيد المصلي الذي كان بجانبه ليتأكد من عودة بصره.

وعندما فرغ الصلاة، سأله المصلي عن حالته، فأخبره أن بصره عاد إليه بعد فقدانه له لمدة عامين، وبدأ يبكي حتى أغمي عليه.

وبعد ذلك، قام المصلون بإعادته إلى بيته ليرى عائلته التي لم يرها لأشهر طويلة.
وعبر ابن أحمد البالغ من العمر 10 سنوات عن فرحته الكبيرة بعودة بصر والده، مؤكدًا أن فرحته لا توصف.

اضافة اعلان

 

زواج رئيس بلدية بالمكسيك من تمساح

زواج رئيس بلدية بالمكسيك من تمساح منذ3 ساعة

الشعور بالتعب عند أقل مجهود

الشعور بالتعب عند أقل مجهود.. أسباب يوضحها مختصون منذ16 ساعة

القهوة المثلجة

دراسة: القهوة المثلجة قد تحتوي على سكريات أكثر من الشوكولاته منذ16 ساعة

أطعمة يجب تناولها للحفاظ على صحة عقلك

أطعمة يجب تناولها للحفاظ على صحة عقلك منذ16 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حارق القرآن

حارق القرآن خائف على نفسه ويوجه نداء عبر مواقع التواصل (فيديو)

منذ 33 دقيقة
15768636361688366603

بسبب مشاكل في التصميم.. "أبل" تخفض أهداف إنتاج نظارة "فيجن برو"

منذ 43 دقيقة
في حادثة نادرة، توفي حاج مصري خلال أداء فريضة الحج، حيث تبين أن والده وجده توفيا بنفس الطريقة بفوارق زمنية في الأراضي المقدسة في السعودية.

على خطى والده وجده.. وفاة حاج مصري أثناء أداء مناسك الحج

منذ1 ساعة
العربية لحماية الطبيعة تعيد زراعة 285 شجرة بعد اقتلاعها في كفر الديك-سلفيت

العربية لحماية الطبيعة تعيد زراعة 285 شجرة بعد اقتلاعها في كفر الديك-سلفيت

منذ2 ساعة
JI2SNGVDONLTNF6WLEVHPBG53E

تعرّف على القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها ماسك منذ توليه إدارة تويتر

منذ3 ساعة
1683695655_newtwitter

بعد قيود ماسك على تويتر .. كم تغريدة تستطيع أن تقرأ؟

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 يهددون أمنهم بأيديهم

ماهر أبو طير |اليوم

تطرف مستفحل في تل ابيب

جهاد المنسي |اليوم

الموعد القريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

اتحاد الكرة.. ماذا يفعل؟

خالد خطاطبة |اليوم

أفكار خطيرة على الأردن وفلسطين

سميح المعايطة |اليوم

إعلام جدليات الدجل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات | منذ16 ساعة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 