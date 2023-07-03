شاب أعمى يستعيد بصره أثناء السجود (فيديو)

في ثاني أيام عيد الأضحى، انتشر فيديو لحادثة غريبة ونادرة في مسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظة تيارت بالجزائر.



في الفيديو يظهر شاب جزائري يُدعى "أحمد قاديري" وهو يبكي معلنا استعادة بصره الذي فقده في المسجد نفسه منذ أكثر من عامين، وقد وصفها البعض بـ"المعجزة".



أحمد توجه إلى المسجد القريب من بيته لأداء صلاة المغرب في اليوم الثاني من العيد، وأثناء السجود الأول من الركعة الثالثة، سأل الله الفرج وفتح عينيه فرأى الأرضية صفراء وهي لون سجاد المسجد.



وأضاف أنه لم يصدق ما رأى وأمسك بيد المصلي الذي كان بجانبه ليتأكد من عودة بصره.



وعندما فرغ الصلاة، سأله المصلي عن حالته، فأخبره أن بصره عاد إليه بعد فقدانه له لمدة عامين، وبدأ يبكي حتى أغمي عليه.



وبعد ذلك، قام المصلون بإعادته إلى بيته ليرى عائلته التي لم يرها لأشهر طويلة.

وعبر ابن أحمد البالغ من العمر 10 سنوات عن فرحته الكبيرة بعودة بصر والده، مؤكدًا أن فرحته لا توصف.





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