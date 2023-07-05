الأربعاء 05 تموز 2023
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شاب يزرع وجهاً بعد "حادث مرعب".. صورة "قبل وبعد"

رجل يرتدي قناعا- صورة تعبيرية
رجل يرتدي قناعا- صورة تعبيرية
أجرى شاب أمريكي أول عملية زرع وجه ويد مزدوجة في العالم، بعد تعرضه لحادث مرعب انتهى بإصابته بحروق من الدرجة الثالثة وبتر أطرافه.

البداية، كانت بتعرض الشاب جو ديمو (24 عامًا) لحادث رعب عندما تحطمت سيارته من طراز "دودج تشالنجر"، ثم اشتعلت فيها النيران في يوليو/تموز 2018.اضافة اعلان




وأصيب هذا الشاب بحروق من الدرجة الثالثة في 80% من جسده وبُترت أطراف أصابعه، وخضع لنحو 20 عملية تجميل ترميمية، وفقاً لموقع ladbible.

وبالنسبة لهذه العملية الرائدة، أجرى الأطباء في ولاية نيويورك الأمريكية الجراحة بعد تبرع مصاب بسكتة دماغية يبلغ من العمر 48 عامًا بوجهه للشاب، إذ استغرقوا 23 ساعة لإجراء العملية في أغسطس/آب 2020.


وبعد 5 سنوات، وجد جو الحب مع صديقته جيسيكا كوبي (32 عامًا)، إذ اجتمعا بعد أن أرسلت له رسالة على إنستغرام قبل عامين عندما قرأت عن قصته.

وقال جو، من نيوجيرسي: "لم أشعر بالغرابة عندما أُعطيت وجه شخص ما يقرب من ضعف عمري لأنني كنت مستعدًا تمامًا لبدء حياتي مرة أخرى. هذا هو ما أنا عليه الآن وقد تعاملت مع ذلك بسرعة كبيرة حقًا".

وتابع: "عندما كنت محترقًا لم أكن أبحث عن الحب، لكنني كنت واثقًا دائمًا من أنه سيحدث في النهاية لأنني نفس الشيء من الداخل"، مستكملا: "لم يتغير شيء سوى بشرتي، الآن من المدهش حقًا الحصول على الاستقلال مرة أخرى". -وكالات 
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