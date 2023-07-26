الأربعاء 26 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"شات جي بي تي" أصبح متاحاً على "أندرويد"

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أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إي آي" تطبيق "شات جي بي تي" على نظام "أندرويد"، بعد شهرين من إطلاقه على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "iOS"، وفق ما أورد موقع "إن غادجت".اضافة اعلان

وبحسب الموقع، يُمكن للمستخدمين إجراء الأوامر الصوتية باستخدام ميزة التعرف على الكلام المطوَّرة من "أوبن إي آي"، ومزامنة سجل الدردشة الخاص عبر الأجهزة ونقل البيانات، كما يمكن للمشتركين في "شات جي بي تي +" التبديل بين نماذج اللغات "جي بي تي 3,5"  و"4".

تجدر الإشارة إلى أن التطبيق سيحتاج على الأقل إلى نظام "أندرويد 6" ليعمل، في وقت يمكن للتطبيق أن يسهّل الوصول إلى "شات جي بي تي"، لا سيما في البلدان التي يهيمن فيها نظام "أندرويد" أو التي تكون أجهزة الكمبيوتر الشخصية فيها أقلّ استخداماً، 

وفي هذا الإطار، قد لا يرغب المستخدمون في الاعتماد على النتائج التي تصدر عن روبوت الدردشة، فـ"شات جي بي تي" ومنافسوه لا يزالون عرضة لـ"الهلوسة"، التي يمكن أن تؤدي إلى ادعاءات كاذبة ومنطق ضعيف وأخبار أخرى غير جديرة بالثقة، بالرغم من أن هذه الأنظمة تساعد في المهام الإبداعية حيث لا تكون الدقة ضرورية.



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