 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شاهد.. زرافة تنتشل طفلة صغيرة من أهلها

الزرافة تلتقط الطفلة
الزرافة تلتقط الطفلة

تعرض زوجان من ولاية تكساس الأميركية لحادثة وصفت بـ"المروعة"، وذلك أثناء زيارتهما لمركز للحياة البرية، حيث انتشلت زرافة طفلتهما الصغيرة أثناء رحلة سفاري بالسيارة، وفقا لما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

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وجرت الواقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما كانت العائلة تزور مركز "فوسيل ريم" للحياة البرية، حيث يُسمح للزوار بقيادة السيارة بأنفسهم عبر مسار، لإلقاء نظرة فاحصة على الحياة البرية وإطعام بعض الحيوانات.

 


وكانت بيزلي توتن، البالغة من العمر عامين، تجلس في الجزء الخلفي من سيارة عائلتها مع والدتها عندما كانت تطعم الزرافة، قبل أن يمسكها الحيوان الضخم من قميصها ويرفعها في الهواء.


وتم التقاط هذه اللحظة بالكاميرا من قبل الأم وبعض الزوار في السيارات التي كانت خلفهم.

وقال والدة الفتاة، جيسون توتن، في تصريحات تلفزيونية، إن الزرافة أطلقت سراح ابنته في النهاية دون أن تتعرض لأية إصابات.


وفي تعقيب على تلك الحادثة، أوضح بيان صادر عن مركز "فوسيل ريم" نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، الأربعاء، بالقول: "لقد علمنا مؤخرًا بواقعة تتعلق بإحدى زرافاتنا جرت في نهاية الأسبوع الماضي". 

وأضاف البيان: "تم إبلاغنا بالحادث لأول مرة يوم الإثنين (3 يونيو)، وتعتبر سلامة ضيوفنا والحيوانات ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا. وعلى الرغم من أن حادثًا كهذا لم يقع من قبل، فإننا نتخذ إجراءات فورية للتأكد من أنه لن يحدث مرة أخرى".

 

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