الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
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شاهد ماذا قال باسم يوسف في مقابلة مع بيرس مورغان عن غزة- فيديو

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باسم يوسف خلال المقابلة
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