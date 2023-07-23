الأحد 23 تموز 2023
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شركة كهرباء في هذه الدولة تحذر من "استخدام المصاعد" بهذا التوقيت

المصاعد الكهربائية
مصاعد كهربائية
أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، السبت، بيانا حذرت فيه المواطنين من "استخدام المصاعد" في منتصف الليل "حفاظا على سلامتهم"، وذلك ضمن ما تم اتخاذه من إجراءات "حفاظا على المواطنين من انقطاعات التيار الكهربائي الفترة الحالية".اضافة اعلان

وجاء في بيان من الشركة القابضة لكهرباء مصر: "السادة المواطنون، يتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل لمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة، و10 دقائق بعدها".
وأشارت إلى أن "مدة الفصل لن تزيد عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار".

وأضافت في البيان: "نهيب بالسادة المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل، حفاظا على سلامتكم، مع الأخذ بالاعتبار أنه سيتم تفعيل ذلك النظام بدءا من منتصف ليل يوم السبت الموافق 22 يوليو 2023".

وليس من الواضح ما إذا كان هذا الإجراء مرتبط بليلة السبت فقط، أم أنه بمثابة "نظام" يتم تفعيله بدءا من ليلة السبت ويشمل الفترة المقبلة.
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