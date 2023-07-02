الأحد 02 تموز 2023
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شريكة بنزيمة تكشف اعتناقها الإسلام

شريكة بنزيمة تعلن اعتناقها الإسلام
شريكة بنزيمة تعلن اعتناقها الإسلام
كشفت شريكة النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، عارضة الأزياء الأميركية، جوردان أوزونا، سبب اعتناقها الدين الإسلامي عقب انتقال مهاجم ريال مدريد السابق إلى صفوف نادي اتحاد جدة في السعودية.اضافة اعلان

وجوردان، التي أنجبت الطفل الرابع لبنزيما، أوضحت في حديث إعلامي مع مجلة "Yo Dona" نقلت مقتطفات منه صحيفة "ماركا" الإسبانية أنها كانت قد أشهرت إسلامها في مسجد مدريد، وأنها لم تستطع كبح مشاعرها ودموعها بعد النطق بالشهادتين.

وبالإضافة إلى ذلك، أصرت العارضة الأميركية على أن اهتمامها بالإسلام هو أمر جاد وأنه وبعد البحث كثيرا في تفاصيله توصلت إلى استنتاج مفاده أنه دين "جميل".

وقالت أوزونا إنها بكت خلال قراءة القرآن، في شهر رمضان الماضي، مسلطة الضوء على قراءتها لكتاب "الطريق المقدس إلى الإسلام" الذي يحكي قصة مسيحي اعتنق الإسلام في نهاية المطاف.

كما كشفت أوزونا أنها لم تكن تعرف مدى شهرة كريم بنزيمة قبل لقائهما لأول مرة، وذلك بسبب عدم اطلاعها على أخبار كرة القدم الأوروبية بشكل جيد.

ووصفت شريك حياتها بـ"الرجل المذهل"، لافتة إلى أن والدها كان ملاكما، ولم يكن يُسمح لها عندما كانت طفلة بمشاهدة نزالاته.

وأوضحت أن شقيقها راكب أمواج محترف، وأنها كانت دائما مولعة بالأطفال.
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