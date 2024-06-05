 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شريكة سفّاح مصر: كان يطلب فتيات بمواصفات محدّدة

سفاح مصر كريم مسلم
سفاح مصر كريم مسلم
ألقت الشرطة المصريّة القبض على شريكة سفّاح مصر كريم مسلم حيث أدلت باعترافات عن تأمينها فتيات بمواصفات محددة كان يطلبها منها لقاء بدل مالي.
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وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تستقطب الضحايا للمتهم.

وقالت حنان في التحقيقات: "إن كريم كانت له شروط محددة في الفتيات التي كان يطلب منها استقطابهم لممارسة السادية، وكانت ترسل له صورا قبل أن تتفق مع الضحية".

وأضافت: "أنا من ساعة ما سمعت عن القبض عليه، عرفت أني سأتورط في القضية"، موضحة "أن كريم كان لا يحب السمينات".

وأوضحت أنه كان يطلب منها "ممارسات للفاحشة ذوات خبرة، وكان يقول لها إنه يمارس معهن الرذيلة بصورة مختلفة وغير مألوفة وذات طبيعة خاصة، وهي الأخرى كانت تبحث له عن طلباته من أجل المال، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية".

وكانت النيابة العامة أمرت، يوم الثلاثاء، بحبس حنان المتهمة الثانية في القضية 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

يذكر أن مسلم متهم بقتل 3 نساء ولكن هناك نحو 19 فتاة مصيرها في عداد المجهول وفق الفيديوهات التي يحفظها في هاتفه.
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