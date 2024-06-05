شريكة سفّاح مصر: كان يطلب فتيات بمواصفات محدّدة

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وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تستقطب الضحايا للمتهم.وقالت حنان في التحقيقات: "إن كريم كانت له شروط محددة في الفتيات التي كان يطلب منها استقطابهم لممارسة السادية، وكانت ترسل له صورا قبل أن تتفق مع الضحية".وأضافت: "أنا من ساعة ما سمعت عن القبض عليه، عرفت أني سأتورط في القضية"، موضحة "أن كريم كان لا يحب السمينات".وأوضحت أنه كان يطلب منها "ممارسات للفاحشة ذوات خبرة، وكان يقول لها إنه يمارس معهن الرذيلة بصورة مختلفة وغير مألوفة وذات طبيعة خاصة، وهي الأخرى كانت تبحث له عن طلباته من أجل المال، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية".وكانت النيابة العامة أمرت، يوم الثلاثاء، بحبس حنان المتهمة الثانية في القضية 15 يوما علي ذمة التحقيقات.يذكر أن مسلم متهم بقتل 3 نساء ولكن هناك نحو 19 فتاة مصيرها في عداد المجهول وفق الفيديوهات التي يحفظها في هاتفه.