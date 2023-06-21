الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

"شوق" للمخرج التونسي حاتم دربال تفتتح عروض مهرجان المسرح الحر

جانب من المسرحية- (من المصدر)
جانب من المسرحية- (من المصدر)
انطلق مهرجان المسرح الحر، أول من أمس، بعرض تونسي تحت عنوان "شوق" على خشبة مسرح المركز الثقافي الملكي.
وتسرد المسرحية "شوق" الابن البكر وحنينه إلى لقاء عائلته بعد غياب طويل، وإعلامها بمرضه وقرب موعد وفاته.اضافة اعلان
اجتمع الأخ والأم والأخت وزوجة الأخ لاستقباله والاحتفال برجوعه، لكن سرعان ما تطفو على سطح الذاكرة خلافات الماضي التي لم يقع حلها ظنا منهم أنها ولت وانتهت.
لوم، عتاب، حنين، اشتياق وصراع يكشف عن هشاشة الشخصيات وعمق ألمها ووحدتها وعزلتها وصمتها طيلة السنوات التي مضت.
العائلة والموت هما الموضوعان الأساسيان في المسرحية، يلتقيان طيلة أحداثها في ذهن شخصية تائهة بين الأزمنة والأمكنة هربا من الموت لتسقط في متاهة اللازمنية، تلتحم فيها الحواجز بين الواقع والخيال عبر استحضار صور وذكريات.
والمسرحية التي اقتبسها حمدي حمايدي من نص أصلي للكاتب الفرنسي المعاصر جان لوك لاغارس، من إخراج حاتم مرعوب دربال وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بن عروس، ومن بطولة: عبد المنعم شويات، أمال الفرجي، نادرة التومي، مريم بن حسن وحمادي البجاوي.
يقام مهرجان المسرح الحر الدولي في دورته 18 هذا العام في الفترة 20-25 حزيران (يونيو) الحالي على مسارح المركز الثقافي الملكي، وينظم بالتعاون والشراكة مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين وأمانة عمان الكبرى، وبدعم من مؤسسة حكمت للثقافة والفنون وهيئة تنشيط السياحة وبمساهمة البنك التجاري والبنك الأردني الكويتي، كما وقامت شركة الاتصالات الأردنية "أورنج" بدعم المهرجان دعما عينيا ولوجستيا، إضافة الى العديد من المؤسسات الوطنية الإعلامية التي تؤمن بأهمية العمل الفني والمسرحي في بناء الإنسان.
ويستمر المهرجان في إقامة المسار الشبابي المحلي للسنة الرابعة على التوالي بإدارة الفنانة رناد ثلجي؛ حيث سيقام هذا المسار بشكل متواز مع المسار الدولي في المركز الثقافي الملكي، بمسابقتين منفصلتين عن بعضهما بعضا وبلجنة تحكيم واحدة؛ حيث توسع هذا المسار في دورته الرابعة تمهيدا للحاضنة الشبابية المستقبلة التي سيعلن عنها المهرجان في حفل الختام بالشراكة والتعاون مع مؤسسة حكمت الثقافة، وبعض هذه العروض سيعرض لأول مرة بواقع مسرحيتين في اليوم الواحد على المسرح الدائري بالمركز الثقافي الملكي، وهذا يمثل حالة تحد بين الشباب أنفسهم لما يمتلكونه من طاقة إبداعية وشغف كبيرين، حيث ستشارك مسرحية "تكتك تكتك بووم" من إخراج نزار عويس ومسرحية "طبلة" إخراج هشام سويدان ومسرحية "في هذا الوقت انت" إخراج شذى عليان، ومسرحية "سما" إخراج محمد البطوش، ومسرحية "غرفة الموتى" إخراج أحمد إسماعيل، ومسرحية "متاهة جهنم" إخراج عمر أبو غزالة، ومسرحية "مقبرة" إخراج نجم الزواهرة.
سيستمر المسرح الحر باستكشاف الطاقات الشبابية المسرحية الأردنية وصقلها عبر إقامة ورشة تدريبية مختصة في فن الإيماء المسرحي "البانتومايم- شعرية الجسد" يديرها ويشرف عليها الفنانة هناء وسلاتي من تونس، وتستمر على مدار عشرة أيام.
ومن الجدير بالذكر، أن اللجنة العليا المنظمة للمهرجان ترأسها الفنانة أمل الدباس وبعضوية الفنانة قمر الصفدي والفنان علي عليان والفنان محمد المراشدة والفنان إياد شطناوي والفنانة مرام أبو الهيجاء والفنانة رولا جرادات والفنان معتصم فحماوي.
ومن ضيوف المهرجان: الفنان رفيق علي أحمد، أحمد صيام، رانيا فتح الله، علي أحمد سالم، والأمين العام للهيئة العربية للمسرح الكاتب إسماعيل عبد الله، والدكتور معز المرابط مدير عام المسرح الوطني في تونس، والدكتور سامي الجمعان، والفنان عبدالإله السناني رئيس مهرجان الرياض للمسرح بالمملكة العربية السعودية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بمصر.
08446b14754e2454d1c5c902301ddea1

هل سينجو ركاب الغواصة الخمسة قرب تايتنيك بعد رصد أصوات من الأعماق؟ منذ11 ساعة

زين الدين زيدان

صلابة زين الدين زيدان تتهاوى أمام "أطفال السرطان" (فيديو) منذ11 ساعة

اكتشاف أدلة على كوكب "جهنمي" يمطر الحديد المنصهر ويبخر الصخور

اكتشاف أدلة على كوكب "جهنمي" يمطر الحديد المنصهر ويبخر الصخور 20 حزيران 2023

Human-Intelligence-Can-Fix-AI-Shortcomings-1

قطاع التقنية قد يحقق طفرة على غرار تلك التي حققها ستيف جوبز 20 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الشيف Uribe خلال تواجده في السفارة الاسبانية في عمان-(تصوير: ساهر قدارة)

الشيف Uribe ينقل ثقافة المأكولات التقليدية بإقليم "الباسك" إلى الأردن

منذ1 ساعة
قطرات أنف يمكن أن تساعد على التعافي بعد السكتة الدماغية

قطرات أنف يمكن أن تساعد على التعافي بعد السكتة الدماغية

منذ1 ساعة
العلم يؤكد: تعلم لغة ثانية يحسن صحة الدماغ

العلم يؤكد: تعلم لغة ثانية يحسن صحة الدماغ

منذ1 ساعة
الكاتبة شيرين سبانخ - (من المصدر)

شيرين سبانخ تلجأ لأدب الأطفال لتسلط الضوء على حقوق ذوي الإعاقة

منذ1 ساعة
الوحدة والعزلة الاجتماعية ترتبطان بنتائج صحية خطيرة

دراسة: الوحدة والعزلة الاجتماعية ترتبطان بنتائج صحية خطيرة

منذ1 ساعة
travel-industry-air

راكب يسافر بـ85 برصاً وثعبانين وعقربين على طائرة- (صور)

منذ11 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أبو طير يكتب: الضفة الغربية بعد معركة وراثة الرئاسة

ماهر أبو طير |اليوم

عمال الوطن.. إنصافهم ضرورة

محمود الخطاطبة |اليوم

لو تحدث باسل الأعرج عن "عيلي"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

هذه هي نتيجة "الإعسار"

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاقتصاد الدائري: المعنى والأهمية وفرص التطبيق في الأردن

رعد التل |اليوم

الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات | منذ1 ساعة
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات | منذ3 ساعة
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات | منذ24 ساعة
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
 