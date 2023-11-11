السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شيخ الأزهر لقادة القمة العربية: أوقفوا “البغي الصهيوني” على أهل غزة

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
وجَّه شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رسالة إلى القادة العرب الذين سيجتمعون بالمملكة العربية السعودية، السبت، في القمة العربية الطارئة  وموضوعها الأساسي التطورات الجارية في قطاع غزة وسبل التوصل لوقف إطلاق نار عاجل وإدخال المساعدات الإنسانية وإيجاد حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وينتظر أن يشارك فيها معظم الدول العربية.اضافة اعلان

شيخ الأزهر قال في رسالته التي نشرها حسابه الرسمي في موقع إكس (تويتر سابقاً) وكذلك حسابه الرسمي في فيسبوك: "إلى قادتنا وزعمائنا العرب المجتمعين في القمة العربية غداً بمشيئة الله تعالى: ندعو الله سبحانه أن يوفق مساعيكم في وقف العدوان والإبادة التي يتعرَّض لها إخوتنا في فلسطين العزيزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والوصول إلى حلٍّ عاجل لوقف شلالات الدماء البريئة، التي يعلم الله والناس جميعاً في الشرق والغرب أنها بريئة، ووضع حد لهذه القسوة التي لا تحتملها طاقة بشر".

أضاف شيخ الأزهر في رسالته: "ونحن شعوبكم نشُدُّ على أيديكم، ونقف خلفكم، وكلنا أمل وثقة بأن تسخروا كل ما آتاكم الله به من قوة وعدة وعتاد ومن حكمة وخبرة وسياسة لوقف هذا البغي الصهيوني على أهلنا في فلسطين، وتذكَّروا أن وقف العدوان عن إخوتنا في فلسطين هو واجبنا الديني والشرعي، ومسؤوليتنا جميعاً أمام الله- عز وجل- حكاماً كنا أو محكومين، {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}".

يأتي ذلك في الوقت الذي تستضيف فيه المملكة العربية السعودية 3 قمم هامة في اليومين المقبلين، موضوعها الأساسي الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
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