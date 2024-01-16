"شيف" يشارك أسراراً لإعداد معكرونة لا تُقاوم

كشف الشيف التنفيذي في أكاديمية "باريلا" الإيطالية عن أسرار تجعل مذاق معكرونة "سباغيتي بولينيز" أكثر أصالة، وحث ربات المنازل والطهاة، على تجنب مجموعة من الأخطاء الشائعة التي قد تفسد مذاق هذا الطبق المحبب.



وفيما يأتي أهم نصائح الطباخ روبرتو باسي، التي شاركتها مع صحيفة ديلي ستار :



المكونات السرية التي تدخل في إعداد “سباغيتي بولينيزي”

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الخطوة الأولى تكمن في استخدام نوع تقليدي من المعكرونة تدعى "تالياتيلي"، تأتي قِطَعُه على شكل شرائط طويلة ومسطحة، ويبلغ عرضها حوالي 6 ملم.

أما بالنسبة للصلصة، فينصح باسي باستخدام صلصة "راغو ألا بولينيزي" التقليدية، التي تستوجب اختياراً صحيحاً للحمة وتحقيق النسبة الصحيحة مع مزيج الخضار.

ويتم إعداد صلصة بولينيزي التقليدية، على النحو التالي:



- قم بقلي الخضار بزيت الزيتون البكر الممتاز.

- أضف لحم البقر المفروم، ثم حمره جيداً.

- تخلص من السكر المكرمل الموجود في قاع المقلاة الذي يفرزه اللحم أثناء الطهي.

- أضف اختيارك من التوابل، مع بعض معجون الطماطم والماء، أو الطماطم المفرومة، واترك الخليط يغلي بهدوء.







الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تفسد طبق “سباغيتي بولينيزي”





بحسب روبرتو، هناك خطآن كبيران يمكن أن يفسدا الطبق، ويؤثران على جودته ومذاقه بشكل كبير، وهما إضافة الزيت إلى الماء عند الطهي، وشطف المعكرونة المطبوخة بالماء، وهذا يؤدي بدوره إلى إزالة طبقة النشا الخفيفة التي تساعد المعكرونة على الاختلاط بالصلصة. -وكالات

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