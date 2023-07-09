الأحد 09 تموز 2023
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"شي إن" تصعّد ضد تويتر وتلوّح بالمقاضاة

shein
Shein
تنوي الشركة الأم لمؤسسة "شي أن" للملبوسات التصعيد ضد شركة تويتر، ملوحة بإدخالها دوامة قضائية لمقاضاتها على خلفية انتشار تغريدات مجهولة عن الملابس والمستحضرات الغريبة.اضافة اعلان

وبحسب المستندات القانونية التي اطلع عليها موقع "انسايدر" فإن الشركة الأم لـ"شي أن" تود إجبار تويتر على كشف هوية الأشخاص المتخفين وراء حسابات مزيفة تنتحل هوية شركة الأزياء الشهيرة.

وترى شركة "Roadget Buisness" السنغافورية أن الحسابات المزيفة على تويتر تستخدم علامات تجارية تابعة لـ "شي أن" للإعلان عن منتجات غير مرتبطة بها وغير تابعة لها وتسبب ضرراً لسمعة العلامة التجارية.

وتزعم شي أن - الشركة المعروفة بتوفير ملابس ذات تكلفة منخفضة للغاية - أن الشركة المنافسة في مجال الأزياء السريعة، Temu، مسؤولة عن الحسابات المزيفة، وتسعى للكشف عن عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وأرقام التعريف الإعلانية للحسابات، والرسائل المرسلة والمستلمة من قبل الحسابات المزيفة، والوصول إلى دفاتر عناوين الأجهزة الخاصة بالحسابات وأرقام الهواتف لجهات الاتصال المتعلقة بها إذا كانت مرتبطة بتويتر.

تأتي هذه الادعاءات ضمن التنافس الشديد بين المواقع الصينية للأزياء السريعة، حيث كان الإنفاق في الولايات المتحدة على مشتريات Temu في مايو (أيار) أعلى بنسبة 20% من الإنفاق على شي أن، وفقاً لتقرير سابق.

حتى الآن، يرفض تويتر الامتثال لطلب تقديم معلومات الحساب المطلوبة في استدعاء قضائي تم تقديمه في فبراير (شباط)، وفقاً لشكوى تقدمت بها شركة "شي أن" في يونيو (حزيران)، بحجة أن طلب الشركة السنغافورية ينتهك قانون الخصوصية.

وترى الشركة السنغافورية أن "أي محاولة للتوصل إلى حل لهذه المسألة عبر التبليغ عن الحسابات المنتحلة من دون تدخل المحكمة يعتبر مجهوداً لهدر الوقت". -24 لايف ستايل
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