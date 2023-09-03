صانعة محتوى تربوي شهيرة خلف القضبان (صور)

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قبضت السلطات الأمريكية على صانعة محتوى شهيرة تقدم نصائح تربوية للأهالي عبر موقع يوتيوب، بتهمة إساءة معاملة أطفالها.واشتهرت روبي فرانك، 41 عاما، من ولاية يوتا الأمريكية، بنصائحها التربوية للأهالي عبر قناتها التي كانت تضم أكثر من مليوني متابع. وتم القبض عليها ووضعها رهن التوقيف، إثر هروب ابنها الذي بدا هزيلا بسبب الجوع، من المنزل بحثا عن الطعام.وكانت فرانك تدير قناة "8 باسنجرز"، التي لم تعد موجودة حاليا على يوتيوب، حيث تشاركت مع زوجها كيفن تجاربهما في تربية أطفالهما الستة، وأعطيا دروسا تربوية اتسمت بصرامة كبيرة لدرجة أن مشاهدين كثيرين اشتكوا منها.وجاء في البيان الصادر عن إدارة الصحة في إيفينز أن أحد الأشخاص اتصل هاتفيا ليبلغ أن صبيا "يبدو أنه هزيل ويعاني سوء التغذية"، قفز من نافذة منزله وجاء يتوسل للجيران للحصول على الطعام والماء.وقال البيان إن الفتى البالغ من العمر 12 عاما، كان مصابا بجروح مفتوحة مع شريط لاصق حول أطرافه، نتيجة تقييده بحبل. وتم نقله صحبة طفل آخر بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.وخلال عملية تفتيش منزل الأم، تم العثور على أدلة تتوافق مع العلامات الموجودة على الصبي. وقامت الشرطة المحلية ومسؤولي خدمات الأسرة بإخراج ما مجموعه 4 أطفال قاصرين من حضانة والديهما.وإضافة إلى الأم روبي، تم اعتقال شريكتها التجارية ومعاونتها جودي هيلدبراندت، ووجهت إليهما اتهامات رسمية في مقاطعة واشنطن بإساءة معاملة الأطفال. وهذه ليست المرة الأولى التي تتواجه فيها العائلة مع خدمات الطفل والأسرة.ففي عام 2020، استُدعي مسؤولون إلى منزل فرانك بعدما قال أحد الأبناء على يوتيوب إنه أُجبر 7 أشهر على النوم على كرسي من القماش عقابا على مخالفة. وبرر والداه للصحافيين هذا الإجراء بالقول إن الأمر أُخرج من سياقه.RT