صرصور يسكن في رئة رجل هندي

في تفاصيل الحادث، أبلغ رجل يبلغ من العمر 55 عامًا عن صعوبة في التنفس، مما دفعه لزيارة مستشفى أمريثا في ولاية كيرالا للعلاج. مع تدهور حالته، أجرى قسم الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى فحصًا موسعًا لتحديد سبب المشكلة، وتم اكتشاف وجود صرصور طوله 4 سم في رئته.

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فريق طبي قام بعملية استمرت ثماني ساعات لاستخراج الصرصور من رئته، وهو تحدي كبير للأطباء بسبب مشاكل التنفس السابقة للمريض. بصعوبة، تمت إزالة الصرصور، ووفقًا للتقارير، تدهورت حالة المريض بسبب تحلل الصرصور داخل رئته.



رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية أشار إلى ندرة حالات تعلق الأجسام الغريبة في الرئتين، مشيرًا إلى احتمال دخول الصرصور عبر أنبوب تم وضعه في رقبته لتسهيل التنفس بسبب مشاكل التنفس السابقة.



وفي حادث مماثل في الولايات المتحدة، عثر على مئات الحشرات داخل الممرات الأنفية والجيوب الأنفية لمريض آخر، مما كشف عن وجود يرقات بحجم إصبع الخنصر داخل جسمه، حسب تصريح الدكتور ديفيد كارلسون الذي عالج الحالة ونقلا عن موقع Asianet News Online.

