"صمود".. شباب أردنيون يؤسسون حملة إنسانية لإيصال التبرعات لغزة

عزيزة علي

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عمان- رفضا لممارسات الاحتلال الصهيوني تجاه الأهل في غزة، وحرب الإبادة الجماعية والتهجير وسياسة التجويع؛ هبت مجموعة من الشباب الأردني لتأسيس حملة تبرعات نقدية وعينية بعنوان "حملة صمود"."الحملة الشعبية لدعم الأهل في غزة "صمود"، تم إطلاقها وفق أحد المؤسسين للحملة، والناطق الإعلامي انشراح البواب، في حفل أقيم في مقر "فن وشاي"، من أجل الإعلان عن إطلاق هذه الحملة وتعريف الجمهور أهدافها وكيفية إرسال التبرعات العينية والمادية.أوضحت البواب، أن هذه الحملة التي جاءت بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وجمعية البشائر الخيرية، والهلال الأحمر الفلسطيني، وسيكون مقر تسليم التبرعات في "فن وشاي"، ثم تسليمه للهيئة الخيرية التي ستقوم بالتنسيق مع الهلال الأحمر لاستلام وتوزيع هذه التبرعات.واستعرضت البواب، فكرة هذه الحملة والهدف من تأسيسها قائلة: "إن الحملة الشعبية لدعم الأهل في غزة (صمود)"، هي حملة شعبية تطوعية منظمة طويلة الأمد، تهدف إلى دعم أهلنا في غزة، تجمع أوجه العطاء والتضامن والتعاون والعلاقة الوثيقة مع جمعيات وهيئات محلية عدة، وفئات المجتمع الأردني كافة".وأضافت البواب، نسعى في حملة صمود للشفافية والمصداقية دائما، ونحرص على أن أي تبرع يقدم للحملة يصل للأهل في غزة كاملا لتغطية احتياجاتهم، وتأكيد مبدأ التطوع، فالقائمون على هذه الحملة مئات من المتطوعين، من أصحاب الخبرات المتنوعة، يدفعهم الإيمان بواجبهم جميعا من أجل إيصال الصوت المؤثر، كداعمين أساسيين لصمود أهل غزة.وأوضحت البواب، نستقبل التبرعات العينية من مختلف أنحاء المملكة إضافة إلى التبرعات النقدية التي سيتم استخدامها لتمويل الاحتياجات العينية التي يحتاجها الأهل في غزة، من خلال التعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وبالتنسيق مباشرة مع الهلال الأحمر الفلسطيني وغيرها من المنظمات الدولية.وقالت البواب: "إن الحملة ستبدأ بجمع المساعدات الإغاثية الطارئة وتنتقل بعد ذلك للعمل على المديين المتوسط والطويل من أجل الدعم الكبير والمستدام للبنية التحتية والمعيشية، للمساهمة في صمود أهل غزة وحقهم في البقاء بكرامة وعزة، في أرضهم.إحدى الداعمات لهذه الحملة الفنانة سمر دودين، التي قرأت في الحفلة قصيدة لمحمود درويش وهي بعنوان "صمت من أجل غزة" يقول في مقطع من القصيدة: "لأن الزمن في غـزة شيء آخر.. لأن الزمن في غـزة ليس عنصرا محايدا‏ إنه لا يدفع الناس إلى برودة التأمل. ولكنه يدفعهم إلى الانفجار والارتطام بالحقيقة".وفي تصريح خاص لـ"الغد"، حول فكرة هذه الحملة، قالت البواب: "الفكرة جاءت من سؤال طرحنا على بعضنا البعض نحن المؤسسون: "ليندا خوري، عمرو سمهوري، رهف ابو ضحى، سعد دروزة، وانشراح البواب"، والسؤال هو "كيف يمكن أن نساعد أهلنا في غزة"، من هنا انبثقت فكرة "الحملة صمود"، وتهدف للوصول لكل محافظات المملكة وقراها ومدنها ومخيماتها، من أجل دعم الأهل في غزة وفلسطين، مبينة أن جميع التبرعات سيتم تسليمها للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي ستقوم بتسليم التبرعات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، مؤكدة أن ما يميز هذه الحملة هو أنها "حملة تطوعية مستقلة"، تهدف إلى جمع التبرعات للأهل في غزة من أهلنا في الأردن.وأضافت البواب، "طفولتي لم تكن في فلسطين، ولكن عندما زرتها لأول مره كان عمري (26) عاما، وعندما ذهبنا من أجل زيارة القدس التي طالما حلمت بزيارتها، ووصلت إلى القدس أوقفني جندي إسرائيلي وقال لي: "ممنوع تدخلي القدس؟ سألته لماذا؟ قال: أنت بحاجة إلى تصريح من الجيش الإسرائيلي لتدخلي القدس". قلت له معي تصريح قال: "التصريح الذي معك هو فقط لمناطق السلطة الفلسطينية والقدس ليست ضمن هذه المناطق".تابعت البواب، "لحظتها شعرت بحجم القهر الذي سكن قلبي. وأنا أشاهد كيف أن من يحمل الجنسية الأجنبية أوروبية او أميركية يدخل ويخرج من القدس من دون أن يسأل عن تصريح، وأنا بنت القدس امنع من دخولها إلا بتصريح من جيش الاحتلال. في لحظة المنع تلك، تذكرت قصص سيدي وستي وأمي وخالي عن فلسطين التي انتزعوا منه انتزاعا".وقالت البواب: "شن الاحتلال الصهيوني الحرب على غزة وأصبحنا نشاهد المجازر التي يرتكبها ضد المدنيين والأطفال على الهواء مباشرة، وكيف كانت ردة فعل الأمهات والآباء وهم يودعون أبناءهم الشهداء ويرددون "فدى الأرض وفدى الأقصى"، كان الغضب يشتعل في داخلي ولا أعرف كيف أفرغه، مرة كنت أشارك مظاهرات، أو فعاليات تقام لفلسطين، وعلى السوشال ميديا بنشر الأخبار والصور، وطوال الوقت كنت أطرح على نفسي السؤال الآتي، "كيف أساعد أهلنا في غزة"؟، حتى انبثقت فكرة "حملة صمود".واختتمت انشراح حديثها بالقول: "إن حملة "صمود" تستقبل التبرعات العينية من مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى التبرعات النقدية التي سيتم استخدامها لتمويل المزيد من الاحتياجات المطلوبة لأهل غزة، وكامل قيمة التبرعات سيتم إيصالها إلى غزة من دون نقصان".