صندوق الأردن للأفلام يدعم 15 مشروعا في دورته الثامنة

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أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، أمس، عن خمسة عشر مشروعاً سينمائياً حازت على دعم "صندوق الأردن لدعم الأفلام" في دورته الثامنة لسنة 2023، بمبلغ إجمالي قدره 450.000 دينار أردني، في زيادة تقارب ضعف ميزانية الدورات السابقة.تقدم للصندوق في هذه الدورة 119 مشروعا وتأهل 93 مشروعا منها بنسب زيادة تجاوزت 61 % مقارنة بالدورة السابقة. ويعزى ذلك لازدياد الميزانية العامة للصندوق، وبخاصة لمضاعفة ميزانية الدعم لبعض الفئات كفئة إنتاج الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة وفئة الإنتاج المشترك للأفلام الروائية الطويلة.بعد أن قامت بالاطلاع على المشاريع المؤهلة بشكل فردي خلال الشهرين الماضيين، اجتمعت لجنة تحكيم مستقلة، مؤلفة من صنّاع أفلام ومهنيين سينمائيين أردنيين وعرب في عمان على مدى ثلاثة أيام من أجل تقييمها النهائي كفريق. وتألفت لجنة التحكيم من تسعة أعضاء هم: الكاتبة والمخرجة والمنتجة والفنانة التشكيلية المصرية جيهان الطاهري والكاتبة والمخرجة والأكاديمية المصرية فيولا شفيق والمنتجة المصرية شاهيناز العقاد والكاتب والمخرج والمنتج المصري أحمد عامر والمنتجة التونسية لينا شعبان والمنتجة والمخرجة اللبنانية ميريام ساسين والمخرج والأكاديمي اللبناني هادي زكاك والمنتج الكويتي طلال المهنا والكاتب والمخرج الأردني زيد أبو حمدان.تعليقاً على المشاريع وعملية الاختيار، أشارت لجنة التحكيم في بيانها إلى ما يلي: "تعددت المواضيع المطروحة ضمن سياق طموح لإنجاز أفلام واعدة وتوصلت اللجنة إلى الاختيار النهائي بعد نقاشات مثمرة تهدف إلى دعم صناع الأفلام رغم صعوبة المهمة في ظل وفرة المشاريع المتنافسة. كما تهنئ اللجنة صناع الأفلام الأردنيين الحائزين على الدعم، وتأمل أن تسهم قراراتها في تواصل مسيرة السينما الأردنية وإثبات حضورها محليا وعربيا وعالميا".ومن جهته، قال مهند البكري، مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام: "كانت المشاريع المقدمة لصندوق الأردن لدعم الأفلام هذا العام على درجة عالية من الكفاءة، مما يدل على التطور الذي تحققه صناعة الأفلام في الأردن، وذلك بفضل الجهود المتكاتفة لجميع المؤسسات والأشخاص المعنيين؛ حيث توج هذا المجهود بتمثيل الأردن هذا العام في مهرجان كان السينمائي المرموق للمرة الأولى. وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على قدرة صناع الأفلام الأردنيين وعلى نجاح الجهود المبذولة من الصندوق في سبيل الارتقاء بالسينما الأردنية وإيصالها إلى العالمية".