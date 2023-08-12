صور لأفخم حمام عام في العالم.. كأنه قصر

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الحمام الفاخر يشعرك عند الدخول إليه بأنك تدخل إلى قصر حقيقي، حيث يبدأ بممر طويل على جانبيه نباتات خضراء مرتبة تخرج من الجدران.وإلى جانب الديكور الأخضر، تسطع عشرات المصابيح العملاقة التي تنعكس على الأرضيات اللامعة الفاخرة.في نهاية هذا الممر توجد صالة كاملة مع أريكة شكلها مستوحى من أشكال الزهور.الديكور يكتمل مع أحواض الغسيل التي صممت على شكل النافورة بأحجام وأطوال مختلفة لجعلها مناسبة لكافة المستخدمين مهما اختلف أطوالهم وأحجامهم.الصالة الفخمة مجهزة بقواعد شحن لاسلكية تتيح للناس الجلوس والاسترخاء وأخذ قسط من الراحة.وقال المصمم لي شيانغ: "ركزنا على تصميم الحمام لخلق مساحة من الراحة داخل مركز التسوق، لهذا السبب توصلنا إلى التصميم بشكل يشبه الحديقة".