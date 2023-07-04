طالبان تصدر قرارا صادما ضد "جمال النساء"

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القرار الذي أعلنته وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان يجعل "آخر موعد لإغلاق صالونات التجميل للنساء هو شهر".وتعد الخطوة أحدث حلقة في سلسلة من القيود على النساء منذ عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس/ آب 2021، قوبلت بإدانة حكومات أجنبية ومسؤولين من الأمم المتحدة.وكانت إدارة حركة طالبان أصدرت العام الماضي قرارا بإغلاق معظم المدارس العليا للفتيات، ومنعت النساء من الالتحاق بالجامعة، ومنعت كثيرات من موظفات الإغاثة الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.وأُغلقت دون النساء أبواب كثيرة من الأماكن العامة، ومنها الحمامات وصالات الألعاب الرياضية والمتنزهات، لتلتحق بها أخيرا مراكز التجميل، التي بدأت في الظهور بالعاصمة كابول ومدن أفغانية أخرى في الأشهر التي تلت طرد طالبان من السلطة في أواخر عام 2001، بعد أسابيع من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على الولايات المتحدة. -وكالات