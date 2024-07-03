 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طبيب سعودي قفز إلى الشلال لإنقاذ ابنه ومات معه

الطبيب عبدالله العنزي رفقة نجله
الطبيب عبدالله العنزي رفقة نجله

في حادثة حزينة، لم يستطع الطبيب "عبدالله العنزي" إنقاذ ابنه "عبدالعزيز" من الغرق في شلالات غيسباخ على بحيرة برينز السويسرية الأسبوع الماضي، حيث كانا في رحلة ترفيهية انقلبت إلى مأساوية بعد وفاتهما أمام أنظار زوجته وابنته.

اضافة اعلان

 

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "العربية.نت" أن الدكتور عبدالله العنزي كان برفقة ابنه الذي لم يتجاوز العامين على حافة صخور الشلال في جنوب جبال الألب السويسرية، حيث انزلقت قدم الطفل ليسقط وسط الفيضانات الشديدة، ولم يمتلك الأب نفسه، فقفز محاولا إنقاذ ابنه وسط أنظار ابنته وزوجته اللتين انهارتا بالبكاء، حتى وصلت الشرطة لتستمر مرحلة البحث عن المفقودين، حتى تم العثور على جثة الأب.



موقع الحادثة

وفي التفاصيل التي نقلها الدكتور عامر العنزي شقيق المتوفى لـ"العربية.نت"، أنه بعد سقوط أخيه وابنه في الشلال تم التواصل مع السفارة السعودية في سويسرا وتابعوا الموضوع، حتى تم العثور على جثمان الأب بعد يومين، ونقله إلى السعودية، وما زال البحث عن جثمان الطفل عبر الجهات الأمنية حتى الآن.

وذكرت صحيفة Swissinfo.ch السويسرية: "كانت عائلة تتنزه مع طفلين صغيرين، عندما سقط طفل ووالده في شلالات غيسباخ، وفقًا لشرطة كانتون برن، لأسباب لم يتم توضيحها بعد.. تم استلام التقرير وبعد إطلاق الإنذار، بدأت خدمات الإنقاذ عملية بحث واسعة النطاق، وتم استخدام عدة طائرات هليكوبتر وقوارب للبحث عن المفقودين، لكن لم يتم تحقيق أي نجاح حتى الآن.


وكان مراسل من صحيفة بليك في مكان قريب وقت وقوع الحادث، يقول: "كانت الأم في حالة ذهول تام". وظلت المرأة تصرخ: "أين أجد عائلتي؟".

من جهتها قدمت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عبر حسابها الرسمي في إكس، تعازيها لعائلة الدكتور عبدالله معيوف العنزي، رئيس وحدة الأبحاث بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض وأستاذ العلاج التنفسي، حيث عرف بين زملائه بالتفاني والعطاء المستمر.


وتناقل المغردون في وسائل التواصل الاجتماعي مآثر الفقيد عبر وسم #الدكتور_عبدالله_العنزي حيث ذكر البرفسور أحمد باهمام: "شاب في مقتبل العمر، عاد قريبا من البعثة، كله حماس لتطوير البحث العلمي في مجال تخصصه، جمعني معه من عدة أشهر لقاء مطول كان يجمع فيه معلومات عن البحث العلمي في المملكة، وكيف يستطيع تطوير البحث العلمي في مجال تخصصه، شاب لطيف، خلوق، مؤدب، عالم، عليه سمت خاص، من عائلة علم وأدب، عوضه الله بشبابه في الجنة، وجبر أهله في مصابهم". وكالات

 

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
701088

النمل يجري عمليات بتر إنقاذاً للحياة... تماما مثل البشر

منذ6 ساعة
لأول مرة.. ثلاث مركبات فضائية مأهولة تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

لأول مرة.. ثلاث مركبات فضائية مأهولة تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

منذ6 ساعة
699882

بلدة سويدية تعرض أراضي للبيع بثمن فنجان قهوة!

02 تموز 2024
الطفل الملقى به من الطابق الخامس

لصوص يلقون بطفل من الطابق الخامس أثناء سرقة منزله

01 تموز 2024
بنطال الكارغو

بنطال "الكارغو" عنوان الأنوثة في الصيف

01 تموز 2024
698868

بيونغ يانغ تعدم شاباً استمع إلى موسيقى كورية جنوبية

01 تموز 2024
افكار و مواقف

مناظرة بايدن ترامب الأولى

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذا الضجيج في عمان وأخواتها

ماهر أبو طير |اليوم

الأحزاب ومستقبل الأردن

سائد كراجة |اليوم

ردود فعل حادة بعد القوائم الحزبية

زيدون الحديد |اليوم

الانتخابات تفتح ملف الخصخصة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات | منذ19 ساعة
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy
 